Aux Archives, citoyennes !

Jeudi 21 septembre 2017, de 12h à 14h

Archives nationales, 59, rue Guynemer, 93383 Pierrefitte-sur-Seine, métro ligne 13, Saint-Denis-Université.

Rencontre-débat autour du livre d'Axel Pohn-Weidinger et Fabien Deshayes, L'amour en guerre. Sur les traces d'une correspondance pendant la guerre d'Algérie.

Entre 1960 et 1962, Aimée Jean-Baptiste et Bernard Garigue, deux jeunes instituteurs, se sont aimés passionnément et se sont écrit. Aimée était noire, Bernard blanc. Ils ont vécu ensemble et s’apprêtaient à avoir un enfant au moment où Bernard a été appelé sous les drapeaux. Pendant six ans, Axel Pohn-Weidinger et Fabien Deshayes ont mené l’enquête sur Bernard et Aimée, après avoir découvert leur correspondance, par hasard, dans une brocante parisienne. Leur démarche : non pas pénétrer dans l’intimité de ce couple, mais au contraire en sortir et faire dialoguer une période historique précise – la guerre d’Algérie – avec une biographie singulière. Les auteurs explorent les effets de la séparation, le vécu des proches des appelés, les normes entourant la grossesse ou encore le racisme au début des années 1960.

La rencontre, animée par Emmanuel Laurentin, réunira Arlette Farge, Sylvie Thénault, Jean-François Laé ainsi qu’Axel Pohn-Weidinger et Fabien Deshayes.

Fabien Deshayes est sociologue, post-doctorant à l’Université de Genève. Ses recherches croisent les thématiques de la famille, de l’éducation, de la pauvreté et des écritures professionnelles.

Arlette Farge est historienne, spécialiste du xviii e siècle, directrice de recherche au CNRS, membre du Centre de recherches historiques.

Jean-François Laé est professeur de sociologie à l'Université Paris 8, spécialiste des écritures ordinaires et des vies populaires.

Emmanuel Laurentin est journaliste d'histoire, producteur de l'émission « La fabrique de l'histoire » sur France Culture.

Axel Pohn-Weidinger est sociologue, chercheur à l'Université de Göttingen. Il s'intéresse aux écritures professionnelles et intimes, à l'État social et aux rapports ordinaires au droit.

Sylvie Thénaultest directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne, membre du Centre d'histoire sociale du xxe siècle.

