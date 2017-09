Féminismes et artivisme dans les Amériques, XXe–XXIe siècles

Résumé

Les féminismes contre-hégémoniques sont globalement peu connus en France. La théorie et l’action des femmes états-uniennes – connu sous le nom de black feminism – suscite certes un intérêt croissant chez les chercheur·e·s depuis la fin du XXe siècle. En revanche, les apports théoriques et les formes de mobilisation des autres régions américaines sont beaucoup moins visibilisés. Envisagé dans une perspective comparative entre les différentes Amériques, ce colloque voudrait approfondir la connaissance de ces mouvements en France. En s’attachant à la pluralité et à la force de leur action, la réflexion portera sur les caractères spécifiques et leur contribution à la lutte contre les oppressions de classe, de race, de genre et de sexualité. Une attention toute particulière sera portée à l’étude de la pluralité des mobilisations notamment celle qui envisage l’art comme forme de lutte.