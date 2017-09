Ducasse Maldoror Lautréamont / Mayo del 68 / Erotismo Sexualidad

Annonce

II Congrès International de Littérature Française et Francophone Colloque International Montevideana X /XXXI Journées de l’Association Argentine de Littérature Française et Francophone

Montevideo 7, 8 et 9 juin 2018

Argumentaire

Lorsque le XIXème siècle arrivait à sa première moitié, les rives du Rio de la Plata deviennnent le théâtre d’un jeu sophistiqué mené, entre autres, par les populations criollas installées dans le bassin platense, les immigrés récemment arrivés d’horizons divers, les États européens monarchiques, les forces libérales et bonapartistes qui s’y opposent, l’Église, les cercles éclairés anticléricaux, les États américains qui viennent d'être créés. C’est dans cet espace fait de rencontres, de conflits et de mélanges de langues et d’idéaux qu’est né à Montevideo Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, auteur d’une œuvre, les Chants de Maldoror, qui s’est révélée être la réécriture d’une tradition et la matière d’un avenir, toujours ouverte à des réinterprétations, à des recréations, à des versions et à des traductions.

En 1968, cent ans après la publication du premier Chant de Maldoror, Paris et le monde entier étaient ébranlés par un événement esthétique et politique dont la puissance a pu faire d’un chiffre un nom propre: 68. Ces jourslà, des poètes et des critiques faisaient encore une fois revenir Lautréamont sur la scène publique, alors que l’érotisme et la sexualité surgissaient comme des dimensions à nouveau interpellantes de l’ordre social.

Dans ce cadre, le Colloque Montevideana X et les XXXI Journées de l’Association Argentine de Littérature Française et Francophone invitent à participer au II Congrès International de Littérature Française et Francophone, qui se réunira autour de:

l’œuvre ducassienne,

Mai 68,

érotisme et sexualité

littérature française et francophone en perspective comparatiste.

Calendrier

Date limite d’envoi des résumés de communication (200 mots) : le 15 décembre 2017.

Notification d’acceptation : le 15 février 2018.

Date limite d’envoi de la communication : le 30 avril 2018.

Extension : 8 pages A4, typographie Times New Roman 12, double interligne.

Coordination générale

Alma Bolón

Comité d’organisation

Lucía Campanella

Natalia Ferreri

Lindsey Cordery

Comité scientifique

Beatriz Vegh (Universidad de la República - Montevideo)

Daniel Lefort (Université de Paris IV – Sorbonne)

Lisa Block de Behar (Universidad de la República - Montevideo)

José M. Oliver (Universidad de La Laguna)

Jean Bessière (Université de Paris III – Sorbonne)

Gabriel Saad (Université de Paris III – Sorbonne)

Mónica Martínez de Arrieta (Universidad Nacional de Córdoba)

Estela Blarduni (Universidad Nacional de La Plata)

Jean-Philippe Barnabé (Université de Picardie)

Francisco Aiello (Universidad Nacional de Mar del Plata)

Juan Carlos Mondragón (Université de Lille)

Fernando Copello (Université du Maine)

Hebert Benítez Pezzolano (Universidad de la República – Montevideo)

Enrique Aguerre (Museo Nacional de Artes Visuales - Montevideo)

Walter Romero (Universidad de Buenos Aires)

Pablo Rocca (Universidad de la República - Montevideo)

Ricardo Viscardi (Universidad de la República – Montevideo)

Susana Artal (Universidad de Buenos Aires)

Contacto: https://montevideanaxjornadasaalffxxxi.wordpress.com / montevideanaxjornadasxxxi@gmail.com