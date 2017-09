Résumé

Ce deuxième atelier d'initiation à la recherche organisé par l’École française de Rome à destination des étudiant(e)s de Mmster 1 et 2 inscrit(e)s dans une université française, sera consacré à l’histoire sociale de Rome au cours des périodes antique et médiévale. Plus largement, cette semaine de formation peut intéresser les masterant(e)s dont les recherches portent sur l’histoire des sociétés urbaines d’Italie et d’Occident, dans l’Antiquité et au Moyen Âge.