Effervescence spirituelle en chrétienté au temps de Luther

Résumé

Organisé par la Société montalbanaise d'étude et de recherche sur le protestantisme, à l'occasion du cinquième centenaire de la publication des Quatre-vingt-quinze thèses de Martin Luther (31 octobre 1517), ce colloque invite à s’interroger sur cette période clé où s’est affirmée la Réforme luthérienne, à réfléchir sur l’évolution des sensibilités religieuses au moment où se diffusent les idées nouvelles dans une multitude de livres imprimés. Le foisonnement des courants spirituels a-t-il contribué à rejeter les pratiques traditionnelles ? L’humanisme a-t-il été précurseur de la Réforme ? Pourquoi Luther a-t-il choisi de rompre avec l’Église ? Autant de questions auxquelles les intervenants seront appelés à répondre par leurs analyses et leurs regards de chercheurs.