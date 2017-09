Résumé

Cette journée d’études vise à mettre au jour les enjeux, les modalités et les conséquences de circulations artistiques engagées et globalisées. Une approche comparée y sera développée dont le premier point d’ancrage est l’étude de circulations artistiques en provenance du monde arabe vers l’Europe, circulations inscrites dans les suites des soulèvements arabes de 2011 et 2012, mais aussi dans le temps plus long des relations entre l’Europe et le monde arabe. Quels sont les effets de ces circulations sur les contenus artistiques et les parcours des artistes ? De quelle manière le registre artistique se constitue-t-il comme un répertoire d’engagement, la référence à un art politique est-elle ici centrale ? La démarche s’inscrit dans les recherches sur la globalisation au croisement d’une sociologie de l’art et d’une sociologie politique et s’appuiera méthodologiquement sur la reconstitution de parcours d’engagements d’artistes en circulations, du monde arabe vers l’Europe, et retour.