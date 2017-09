Annonce

Présentation

L’année 2017 marque le centenaire de la révolution russe. La manifestation scientifique, organisée dans le cadre du projet « Mémoire » porté par l’Université de Lyon, souhaite aborder cet événement qui a bouleversé le cours de l’histoire de la Russie et du monde entier, par le biais de deux thèmes, celui de la mémoire et celui de l’exil.

Le projet « Mémoire » a pour objet l’étude des mémoires individuelles et collectives, leurs processus de construction, de déconstruction et de reconstruction. Ces questions recouvrent des phénomènes complexes, en mouvance permanente, inextricablement liés aux subjectivités des sociétés et des hommes. Les processus mnémoniques qui les animent et les objets mémoriels qui en découlent sont pluriels et contrastés, complémentaires et concurrents. Ils sont d’une importance particulièrement cruciale lorsqu’ils reflètent des événements traumatiques, tels que les guerres et les révolutions.

La révolution d’octobre 1917, suivie d’une guerre civile, a scindé la société russe en deux parties : soviétique et émigrée. L’émigration russe fut massive et multiple. Un grand nombre d’intellectuels ont pris le chemin de l’exil - hommes politiques, hommes de lettres, philosophes, artistes, juristes, scientifiques, militaires, membres du clergé. Ce traumatisme est interprété à travers une littérature abondante - mémoires, autobiographies, témoignages, romans, poésie, ouvrages historiques, archives, chroniques.

Le spectre d’exil, dans ce cas précis, comprend les émigrés de l’Empire russe, les exilés des pays limitrophes et leur milieu dans les pays d’accueil. L’écriture mémorielle sur la révolution russe se présente en plusieurs langues : en russe, mais aussi en différentes langues des pays d’adoption.

L’étude de la problématique peut être plurielle : quelles sont les fractures et reconstructions mémorielles qui se produisent chez les exilés ? Comment sont perçues d’imminentes figures révolutionnaires dans les écrits émigrés ? Quelle est la place de la Révolution de février 1917 dans la mémoire mondiale ? Comment la mémoire de la révolution est traitée chez les écrivains français ou étrangers originaires de l’Empire russe ?

Autant de questions auxquelles s’efforceront de répondre les intervenants du colloque et qui seront illustrées et documentées par les expositions de la BDL, de la MILC, et de la Maison des Langues de Lyon 3. Et une projection de films sur le sujet étayera le colloque et pourra intéresser tous les publics.

Programme

Le 24 octobre 2017, de 9h à 18h

ENS de Lyon, Institut Français de l’Éducation

Salle de conférence

19 allée de Fontenay

69007 Lyon

À 9h10, inauguration du colloque international par Hugues Fulchiron, Président honoraire de l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du projet « Mémoire »

Le 25 octobre 2017, de 9h à 17h

Université de Lyon

Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures

35 rue Raulin

69007 Lyon

Inscription gratuite et obligatoire, anne.maitre@ens-lyon.fr

Expositions

Du 17 octobre au 22 décembre 2017

Bibliothèque Diderot de Lyon (BDL)

Présentation de documents des fonds slaves de la BDL

Hall de la Bibliothèque Diderot de Lyon

5 parvis René Descartes

69007 Lyon

Ouvert à tous publics

Lundi - vendredi 9h - 19h

Samedi 9h - 17h

Visite commentée chaque jeudi à 15h, ou sur demande anne.maitre@ens-lyon.fr

Le 24 octobre, à 18h30, inauguration de l’exposition par Jean-François Pinton, Président de l’ENS de Lyon

Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC)

Présentation de documents des fonds slaves de la MILC

Salle Alexandra David-Neel

35 rue Raulin

69007 Lyon

Ouvert à tous publics

Lundi – vendredi 8h30 - 20h30

Samedi 9h30-16h30

Visites guidées le mardi sur demande laurence.vialaron@univ-lyon3.fr

Le 25 octobre, à 11h30, inauguration de l’exposition par Jacques Comby, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Maison des Langues de Lyon 3

Présentation d’une sélection de films sur les révolutions de 1917 et les révolutions en général

Manufacture des Tabacs - salle 219

6 cours Albert Thomas

69008 Lyon

Ouvert aux étudiants et aux personnels de l’Université de Lyon, sur présentation de la carte d’étudiant ou de la carte professionnelle

Lundi - vendredi 8h - 19h

Projection de films

Le 25 octobre, de 17h à 21h

Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures

Ouvert à tous publics

17h – 17h30

« L’ambassade sur la colline de Taganskij », documentaire réalisé par la Maison de l’émigration russe de Moscou : présentation de Svetlana Garziano (Université Jean Moulin Lyon 3)

17h30 - 20h

« L’amiral », documentaire réalisé par Andreï Kravtchouk : présentation par Natalya Shevchenko (Université Lumière Lyon 2)

20h - 21h

Table ronde, débats