Annonce

Les séances du séminaire ont lieu le jeudi entre 14h30 à 16h30 à la Maison des sciences de l’homme, Paris Nord (20 Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis) située à la sortie du métro Front Populaire (ligne 12)

Programme

Séance 1. Jeudi 12 octobre, salle 404

Zahra Jahan-Bakhsh, Dubai et les canaux de diffusion de l'art visuel de la région MENA

Zahra Jahan-Bakhsh est docteure en sociologie des arts et de la culture de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Elle est rattachée au Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS).

Séance 2. Jeudi 9 novembre, salle 404

Alice Bombardier, Les revues artistiques iraniennes des années 1940-1950: des laboratoires de création métissés

Alice Bombardier est agrégée de géographie et titulaire d'un doctorat de sociologie à l’EHESS, ainsi que de civilisations arabe et persane à l’Université de Genève. Elle est l'auteure du livre Les pionniers de la Nouvelle peinture en Iran. Œuvres méconnues, activités novatrices et scandales au tournant des années 1940 paru en 2017 chez Peter Lang (Berne).

Séance 3. Jeudi 14 décembre, salle 404

Thomas Brisson, Les circulations d’intellectuels entre le monde arabe, l’Europe et les Etats-Unis (années 1960-1980). Intellectuels et critiques du monde arabe au prisme du transnational

Thomas Brisson est maître de conférences HDR en science politique à l’Université Paris 8, rattaché au Cresppa-LABTOP. Il a notamment publié Les intellectuels arabes en France : migrations et échanges intellectuels (Éditions La Dispute, 2008)

Séance 4. Jeudi 11 janvier, salle 404

Kaoutar Harchi, Le champ des lettres françaises ou la fabrique de l'altérité littéraire. Le cas des écrivains algériens dits « francophones »

Kaoutar Harchi est docteure en sociologie, chercheure associée au Cerlis (Paris-Descartes), post-doctoral researcher à UCLA, Californie. Elle assure actuellement des enseignements à Sciences Po Paris, Reims. Sa thèse, publiée sous le titre Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne. Des écrivains à l'épreuve (Fayard-Pauvert, préf. Jean-Louis Fabiani, 2016) a porté sur les modalités de reconnaissance des écrivains algériens de langue française, en France (1945-2015). Ses travaux de recherche s'intéressent notamment à la formation historique des nationalismes littéraires, à l'émergence contemporaine des champs artistiques et intellectuels au Maghreb, en Afrique ainsi qu'à la circulation internationale des textes et des idées par la traduction.

Séance 5. Jeudi 8 février, salle 404

Némésis Srour, Circulations des films hindis à Beyrouth, au Caire et à Dubaï : circuits marchands, politique et diasporas (1954-2015)

Némésis Srour prépare un doctorat à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (CEIAS/EHESS-CNRS, Paris) sur les circuits de diffusion des films indiens au Moyen-Orient depuis les années 1950. Elle a notamment publié des articles sur le processus de déterritorialisation de l’image dans les vidéos arabes (Š. Paunksnis ed., Dislocating Globality, 2016), sur l'exploitation en Inde (Claude Forest, Hélène Valmary eds., La vie des salles de cinéma, 2014) et sur les réseaux de diffusion des films hindis à Dubaï (D. Marchetti, dir., La circulation des productions culturelles, 2017).

Séance 6. Jeudi 8 mars, salle 407

Abdelfettah Benchenna, Radio Médi 1 : Géopolitique d’une expérience radiophonique aux enjeux multiples

Abdelfettah Benchenna est maître de conférences en Sciences de la communication à l’Université Paris 13, chercheur au Laboratoire des Sciences de l’information et de la communication (Labsic). Ses travaux portent sur les rapports Nord-Sud à l’ère du numérique et sur les industries culturelles dans les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Séance 7. Jeudi 12 avril, salle 407

Maria Angela Jansen, Et si on parlait de la décolonisation de la mode au Maroc?

Angela Jansen est anthropologue. Ses recherches portent sur l'industrie de la mode marocaine (Université de Leiden, 2010). Elle est l'auteur de Moroccan Fashion: Design, Tradition and Modernity (Bloomsbury, 2014) et co-auteur avec Jennifer Craik de Modern Fashion Traditions: Negotiating Modernity Through Fashion (Bloomsbury, 2016).

Séance 8. Jeudi 17 mai, salle 404

Lectures : présentation d’ouvrages