Bourses Eusko Ikaskuntza en études basques (2017-2018)

Annonce

Présentation

Comme chaque année, Eusko Ikaskuntza – Société d'Études Basques – en partenariat avec la Ville de Biarritz, lance un appel à candidatures pour attribuer des bourses visant à encourager les travaux de recherche consacrés au Pays basque et à la culture basque dans son acception la plus large, toutes disciplines confondues.

Ces bourses sont ouvertes aux étudiants de master et de doctorat, ainsi qu'aux chercheurs indépendants et aux vidéastes. Pour déposer une candidature, il convient de remplir le formulaire ci-joint et de fournir les pièces demandées.

Montant et nombre de bourses Le montant et le nombre des bourses sont fixés chaque année par le Conseil d’Administration d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Études Basques.

Conditions de candidature

Peuvent présenter leur candidature :

Les étudiants préparant un diplôme de master

Les étudiants préparant un diplôme de doctorat

Les chercheurs indépendants

Les vidéastes, réalisateurs amateurs

Pas de condition de nationalité et d’âge.

La langue de travail est laissée à la libre appréciation du candidat : euskara, français, espagnol, anglais.

La bourse est ouverte à toute discipline : études basques, histoire, anthropologie, linguistique, histoire de l’art, archéologie, géographie, aménagement du territoire, littérature, musicologie, physique, chimie, médecine, géologie, sciences de la vie, gestion, économie, droit (liste non exhaustive).



Le candidat doit remettre son dossier de candidature dûment rempli et accompagné des pièces jointes demandées par voie dématérialisée à baiona@eusko-ikaskuntza.eus ou par voie postale à l’adresse d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques, avant la date annoncée de clôture des candidatures

22 décembre 2017

Le dossier de candidature peut être obtenu par voie électronique auprès de baiona@euskoikaskuntza.eus ou bien sur les réseaux diffusant l’appel à candidatures.

Examen des dossiers

Les dossiers sont examinés par des experts reconnus dans les disciplines concernées par le

dépôt de candidature, par le Conseil d’Administration d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Études Basques et un représentant de la Ville de Biarritz. Ces spécialistes composent la commission d’examen des dossiers.

Conditions du versement de la bourse

La bourse est concrètement remise au lauréat en deux versements de 50% du montant accordé.

Le premier versement est remis lors d’une cérémonie officielle ayant lieu sur la commune de Biarritz en présence de représentants d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Études Basques et de la ville de Biarritz.

Le second versement a lieu après dépôt :

de la version définitive du mémoire de recherche ou de la vidéo-documentaire,

d’un article de synthèse de 15 000 à 20 000 signes (environ 5 à 6 pages) destiné à être publié dans le revue numérique Euskonews.

Membres du jury