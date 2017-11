Gouvernance climatique en Afrique

Annonce

Présentation

L’objectif de ce colloque organisé par le CIRED, l’Université Internationale de Rabat et la la Fondation Konrad Adenauer est de discuter des enjeux et des limites que présente la(es) réponse(s) africaine(s) aux défis climatiques. Ce colloque sera l’occasion d’informer un large auditoire sur les acteurs, les initiatives et les projets en cours dans le domaine du climat en Afrique, de mettre en réseau les chercheurs, les experts des questions climatiques, les décideurs et la société civile intéressés par cette thématique, et d’aboutir enfin à une réflexion collective à propos du modèle de gouvernance climatique à adopter à l’échelle du continent. Cette mise en réseau aura aussi un objectif pratique : grâce aux interactions entre professionnels du climat et observateurs (universitaires, société civile), il s’agira d’aboutir sur des propositions concrètes concernant la gouvernance climat africaine qui pourraient intéresser les décideurs.

Programme

12 octobre 2017

09H00 Message de bienvenue

FERRIÉ Jean-Noël – Directeur de Sciences Po, Rabat

CHAABANE Naceur – Ingénieur de Recherche CNRS, Centre International de Recherche sur l'Environnement et Développement (CIRED), Paris

REIFELD Helmut – Directeur du bureau de Konrad Adenauer Stiftung, Rabat

NBOU Mohammed – Directeur des changements climatiques, de la biodiversité et de l'Économie Verte, Secrétariat d'État chargé du Développement durable, Rabat

09H10 Présentation des enjeux du colloque et du programme

ABOURABI Yousra – Coordinatrice scientifique du colloque

09H15 - Thème 1 : Introduction

EL YAZAMI Driss , Président du Conseil national des droits de l’Homme.

SONOKA Youba, conseiller spécial dans le développement durable, South Center

Modérateur : Ferrié Jean-Noël, Professeur de science politique, Directeur de Sciences Po Rabat

09H45 - Thème 2 : Réseaux d’acteurs et initiatives africaines

DAHAN Amy , historienne des sciences, Directrice de recherche au CNRS, Centre Alexandre Koyré, « L'Afrique face aux pesanteurs de la gouvernance climatique globale »

DEGILA Éric, ancien diplomate du Bénin, Professeur de Sciences politiques, HEI Genève, « Quelle place pour l'Afrique dans la gouvernance environnementale contemporaine ? Une analyse de l'implication du « Groupe Africain » dans la gouvernance climatique post-COP 22 ».

OSMAN Néjib, Directeur des Études et de la Planification Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie, Tunisie, « Enjeux des NDC et de leur mise à jour »

ATANI Mohammed, responsable des relations avec la société civile africaine au sein du PNUE, « La coopération interministérielle africaine en matière climatique »

, responsable des relations avec la société civile africaine au sein du PNUE, « La coopération interministérielle africaine en matière climatique » WETSENBERGER Elke, Conseillère technique GIZ, projet 4C, « Aperçu des réseaux d’acteurs dans le domaine du climat en Afrique »

Modérateur : SOKONA Youba, conseiller spécial dans le développement durable, South Center

11H30 : Pause-café

11H45 - Thème 3 : Innover et s’adapter

VIGUIE Vincent , Ingénieur des Ponts Eaux et Forêts, Chercheur au CIRED, « Penser une ville durable : le cas du Cap en Afrique du Sud »

AMOUS Samir, Consultant dans le domaine de l'énergie et du changement climatique en Afrique, APEX consulting., « Exemples de plans Climat : Cas réels de trois villes de Tunisie, et Gouvernorat du Kef »

, Consultant dans le domaine de l’énergie et du changement climatique en Afrique, APEX consulting., « Exemples de plans Climat : Cas réels de trois villes de Tunisie, et Gouvernorat du Kef » BOUSSAID Mohammed, Conseiller Technique Principal GIZ chargé du projet 4C, « Approches innovantes en matière de changement climatique : le projet 4C au Maroc »

Modérateur : CHAABANE Naceur, Ingénieur de recherche CNRS, CIRED

13H00 : Déjeuner

14H30 - Thème 4 : Enjeux sectoriels : énergie, agriculture et transports

RIEDACKER Arthur , Directeur de recherche honoraire de l'INRA, Président de l'Institut Oikos, « La nécessité d'un nouveau paradigme dans les politiques agricoles africaines, pour le climat et la sécurité alimentaire d'ici 2050 »

ALAHYANE Said, Docteure de l'Université Caid Ayyad, Marrakech, « Politique agricole et enjeux climatiques au Maroc »

LIHIDHEB Kawther, Consultante en efficacité énergétique (Econoler – Tunisie/Canada), « Efficacité énergétique et énergies renouvelables en Afrique »

, Consultante en efficacité énergétique (Econoler – Tunisie/Canada), « Efficacité énergétique et énergies renouvelables en Afrique » KHENNAS Ismail, Expert Senior de l’Energie et du Climat, Troubridge walk, Rugby, « Impact de l'efficacité énergétique dans le secteur de la biomasse énergie : cas réel en Afrique subsaharienne »

Modérateur : MISSAOUI Rafik, Consultant dans le domaine de l’énergie, ALCOR

16H00 : Fin de la première journée (pause-café).

13 octobre 2017

9h00 - Thème 5 : Le financement de l’adaptation et de l’atténuation

LEBRE LA ROVERE Emilio , Professeur spécialiste de l’environnement et du climat, Université Fédérale de Rio de Janeiro, « Une réflexion sur la valeur de l’action climatique »

AMOUS Samir, Consultant dans le domaine de l'énergie et du changement climatique en Afrique, APEX consulting., « Besoins de financement exprimés par les pays africains : Synthèse de 10 INDC africaines »

WESTENBERGER LENA, Economiste du développement, Chercheure au sein du programme Climate and Environnement de l'Overseas Development Institute (Londres), « Financement et Adaptation : Que peut le secteur prive en Afrique de l'Ouest ? »

, Economiste du développement, Chercheure au sein du programme Climate and Environnement de l’Overseas Development Institute (Londres), « Financement et Adaptation : Que peut le secteur prive en Afrique de l’Ouest ? » MISSAOUI Rafik, Consultant dans le domaine de l’énergie ALCOR, « Enjeux de la finance carbone comme réponse aux besoins exprimés par les pays africains »

Modérateur : CASSEN Christophe, Ingénieur de l’ENGREF, chercheur au CIRED sur les thèmes de la gouvernance climatique et de la modélisation énergie-environnement

10H45 : Pause-café

11h15 - Thème 6 : La place de la société civile dans la gouvernance climatique

LEBRE LA ROVERE Emilio, Professeur spécialiste de l'environnement et du climat, Université Fédérale de Rio de Janeiro, « L'engagement de la société civile africaine dans la préparation des INDCs »

MWENDA Mithika, secrétaire général du PACJA (Pan African Climate Alliance), « Réseaux d'alliances et secteur associatif dans la lutte africaine contre le changement climatique »

, secrétaire général du PACJA (Pan African Climate Alliance), « Réseaux d’alliances et secteur associatif dans la lutte africaine contre le changement climatique » BOUGHEDAOUI Menouer, Ingénieur en environnement, Professeur à l’Université Blida, Alger, « Quels rôles pour les universités africaines dans le changement climatique ? »

Modérateur : KSIRI Mohammed, Coordinateur national de l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable

12h30 : Déjeuner

14h00 - Thème 7 : Vers la mise en œuvre d’un cadre normatif et réglementaire innovant

BENBOUBKER Samira, Professeure assistant de Droit à l'Université Internationale de Rabat, « L'inflation normative en matière de droit de l'environnement »

CHAKRI Saïd, membre du comité africain de l'Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA), « Justice climatique : enjeux à l'échelle africaine »

CHAPSAL Pierre, Maître de Conférence en Droit associé à l'Université de Lyon Jean Moulin et directeur adjoint de l'Institut International pour la Francophonie., « Justice climatique : le cas du Kenya »

, Maître de Conférence en Droit associé à l’Université de Lyon Jean Moulin et directeur adjoint de l’Institut International pour la Francophonie., « Justice climatique : le cas du Kenya » MAJDOUBI Hind, Professeure de droit à l’Université de Kénitra, « Changement climatique, droit et vulnérabilité : le cas du Maroc »

Modérateur : Lahbib Kamal, coordinateur de la Coalition marocaine pour la Justice climatique (CMJC)

15h00 – Table ronde - Panel : Leadership et positionnement africain au niveau international sur les problématiques climatiques

6 experts parleront (5 minutes maximum chacun) de leur vision sur 2 sujets :

Leadership africain dans le domaine des CC (rôles des acteurs aux niveaux national et international)

Positionnement africain au niveau international sur les problématiques climatiques (poids sur les décisions COP et négociations et sur les questions de financement)

Président table ronde : Salah Hannachi, ancien Ambassadeur de Tunisie au Japon, négociateur à la COP3 – Kyoto, Président Fondateur de l'ONG ATLAS

15h45 : Échanges avec la salle

17h00 – Clôture du colloque (pause-café)