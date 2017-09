Census. Recenser les manuscrits par langue et par pays

Résumé

Les entreprises de recensement et de catalogage des manuscrits sont aujourd’hui en pleine évolution : les travaux sur support papier sont accompagnés, et de plus en plus souvent supplantés, par des outils électroniques. Face à l’extrême diversité des solutions techniques et des modes de description mis en œuvre, nous proposons une réflexion collective associant les chercheurs et les établissements de conservation. Le but de la rencontre, dont l’occasion est fournie par le LXXXe anniversaire de l’Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT), est d’abord de confronter les expériences dans les divers pays et les divers champs linguistiques, afin de réfléchir ensemble aux moyens de mutualiser et de mettre en lien recensements et descriptions de manuscrits par langues, par pays, par type de manuscrits.