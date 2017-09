Annonce

Argumentaire

Chaque année, le centre offre deux bourses Wiedemann pour des projets de recherche dédiés à l’étude des Lumières européennes. L’IZEA (Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung) se compose de groupes de recherche consacrés à un large éventail de sujets touchant aux Lumières européennes, et possède une vaste bibliothèque historique, ce qui en fait le principal centre de recherche sur les Lumières en Allemagne. Le centre accueille de nombreux experts internationaux. Afin de permettre à des chercheurs allemands et étrangers d’effectuer un séjour à Halle, une bourse pour doctorants ainsi qu’une bourse pour chercheurs plus expérimentés sont offertes annuellement. Ces bourses sont généreusement financées par la Fondation Dr. phil. Fritz Wiedemann.

Des séjours de plus courte durée, avec une aide financière adaptée en conséquence, sont possibles. Des fonds limités sont également disponibles pour les frais de voyage.

Les résultats du travail effectué à Halle devront être présentés à la fin du séjour lors d’une conférence publique.

Les bourses suivantes sont disponibles :

1 bourse pour chercheurs allemands ou étrangers pour un séjour de recherche à Halle d’une durée de deux mois. Montant de la bourse : 3 600 € (montant forfaitaire)

1 bourse pour doctorants allemands ou étrangers pour un séjour de trois mois à Halle. Montant de la bourse : 3 300 € (montant forfaitaire)

Modalités de soumission

Dossiers de candidature :



Votre candidature, adressée au directeur de l’IZEA, peut nous être envoyée directement par voie électronique (en format PDF) jusq'au

30 Septembre 2017

à l'adresse suivante :

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung

Prof. Dr. Daniel Fulda

Franckeplatz 1, Haus 54

D-06110 Halle/Saale

izea(at)izea.uni-halle.de

Veuillez joindre les documents suivants :

Lettre de motivation

Curriculum vitæ

Liste des publications, ainsi qu’un article publié (si disponible pour les doctorants)

Titre et résumé du projet de recherche qui sera entrepris à Halle ( max. 5 pages )

) Pour les doctorants : une lettre de recommandation

Pour plus d’informations :

Dr. Andrea Thiele

+49 (0) 345 55-21772

andrea.thiele@izea.uni-halle.de

Jury de sélection des candidatures

Comité directeur du Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Lumières en Europe, Université Martin-Luther Halle Wittenberg.

Tous les membres font partie de l’université Martin-Luther Halle Wittenberg :