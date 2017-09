Les vitalismes. Histoire d'une équivoque

Annonce

L’UMR 8547 Pays Germaniques, l’UMR 5317 IHRIM et le PHIER de Clermont-Ferrand organisent conjointement une manifestation de type « colloque tournant » ou mise en réseau de quatre journées d’études individualisées thématiquement.

Comment l’« étiquette » « vitalisme » fonctionne-t-elle dans des contextes historiques entièrement différents, dotés de paradigmes métaphysiques et épistémologiques tout aussi différents et même parfois inconciliables? Qu'est-ce qui la fait « résister » malgré cela? Etant donné que le terme de vitalisme, quoique créé à l’époque moderne, a été exporté depuis en direction de l’Antiquité (Aristote, Hippocrate), nous réunirons des intervenants aussi bien pour cette période que pour celle de la Renaissance, de la période moderne, puis contemporaine avec le néo-vitalisme. Les thématiques directrices sont transversales – de façon que chacune des journées fasse dialoguer entre elles les différentes époques.

L'ensemble des quatre journées est organisé conjointement par : l’UMR 8547 Pays Germaniques (CNRS - ENS Paris), l’UMR 5317 IHRIM (CNRS - ENS Lyon) et le centre de recherches Philosophies et Rationalités (Université Clermont Auvergne).

Programme

Jeudi 19 octobre 2017

Réappropriations vitalistes

École normale supérieure, 29 rue d’Ulm, salle Langevin, Paris

Ou comment le vitalisme d’une époque donnée s’appuie sur des figures d’une époque antérieure, dans quels buts, et avec quelles stratégies :

9h-12h30

François Pépin (Paris-Lyon) : Le « vitalisme » au XVIIIe siècle : de la pertinence d'un concept rétrospectif.

14h15-17h30

Nicole Perret (Grenoble-Paris) : Téléologie et mécanisme dans les réappropriations de la notion kantienne d'organisation biologique

Jeudi 25 janvier 2018

Clermont-Ferrand

Vitalisme et pathologie

Maison des Sciences de l’Homme, 4, rue Ledru, amphi 220, Clermont-Ferrand

Les enjeux relatifs au vitalisme peuvent varier selon que l’optique est métaphysique et épistémologique, ou tournée vers une approche pratique du corps vivant comme dans la médecine ; et plus spécifiquement dans ce qui touche au dynamisme du corps capable de recouvrer la santé ou de la maintenir. Ces variations potentielles entre les deux contextes sont-elles à nouveau historiquement affectées, précisément par le cadre épistémologique dominant de chaque époque ?

Jeudi 15 mars 2018

Lyon

Vitalisme et sciences de l'esprit

École normale supérieure, 15 parvis Descartes (salle à préciser)

Il apparaît qu’à certaines périodes la position vitaliste est parfois étroitement liée au champ disciplinaire de la psychiatrie en émergence (19e), ou de la réflexion sur l’inconscient (19e-20e). Ce lien peut-il même s’attester à d’autres périodes ? Quelles sont les variations de son sens suivant les contextes scientifiques et historiques ?

Jeudi 31 mai 2018

Paris

Quels anti-vitalismes ? :

École normale supérieure, 29 rue d’Ulm, salle 235 A

Le caractère parfois insaisissable du terme de vitalisme lorsqu’il migre d’une époque à une autre apparaît corrélatif du fait que les positions qui se déterminent comme ses « opposées » sont diverses : mécanisme, matérialisme, physicalisme, nominalisme ; il faut aussi envisager les rapports à l’animisme, qui peut être soit exclu ou inclus dans le vitalisme lui-même selon l’extension du concept. L’objectif est de se demander quelles sont les intersections respectives de ces différentes oppositions : qu’est- ce que le débat « vitalisme vs. X » garde de commun avec le débat « vitalisme vs. Y »...? Qu’est-ce qui rend logiques les glissements observés d’une époque à l’autre ? Qu’est-ce qui se trouve éventuellement occulté ?

