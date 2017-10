L'Europe face au populisme

Annonce

Argumentaire

Au cours des dernières décennies, des mouvements « populistes » ont émergé dans le nord du monde. Dans le discours politique général, le terme « populisme » a principalement des connotations négatives. Il indique des mouvements politiques qui en revendiquent le label sous les bannières rouges de la démagogie et de l'autoritarisme : le populiste est la personne qui prétenderait parler au nom d'une population homogène et qui s'appuie sur le ressentiment populaire et la colère contre les « élites » et contre des « étrangers » réels ou supposés pour promouvoir ou justifier le recours à des moyens autoritaires et antidémocratiques d'exclusion politique. Cette conférence pluridisciplinaire de deux jours abordera la montée du « populisme » en Europe. Comment le définir ? Est-ce qu'il a un ou plusieurs visages ? Comment a-t-il gagné sa place dans le discours politique ? Comment se compare-t-il à d'autres régimes historiques qualifiés de « populistes » ? Est-ce un symptôme d'un problème plus grand et endémique, et, si oui, de quoi ? Comment l'Europe devrait-elle répondre et quelles sont ses ressources ?

Inscription

Journées ouvertes au public et gratuit sur inscription

Programme

Lundi 2 octobre 2017

19h30 Projection du film “Chez Nous” de Lucas Belvaux

21h45 Débat avec le réalisateur Lucas Belvaux, modéré par Emmanuel de Jonge

Mardi 3 octobre 2017

9h30-10h00 Petit-déjeuner

10h00-10h10 Introduction Loren Wolfe & Anna Bonalume

10h10-12h15

Idées politiques face au populisme

Modération : Florent Jakob, philosophe

John B. Judis , journaliste

, journaliste Marc Crépon , philosophe

, philosophe Raquel Garrido , avocate et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon

, avocate et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste

12h15-14h00 Pause déjeuner

14h00-15h45

La question religieuse et identitaire face au populisme

Modération: Anna Bonalume, doctorante en philosophie

Rachid Benzine , islamologue et politologue

, islamologue et politologue Chantal Delsol , philosophe

, philosophe Balla Fofana, journaliste

15h45-16h00 Pause

16h00-17h45 Arts et sciences humaines face au populisme

Modération: Yasmine Benabdallah, ancienne étudiante de Columbia et du Programme d'Expérimentation en Arts Politiques (SPEAP) à Sciences-Po Paris

Vasyl Cherepanyn , activiste et journaliste

, activiste et journaliste Marion Fontaine , historienne

, historienne Igor Stokfiszewski, dramaturge et activiste

18h Pot de clôture