Relire Tite-Live 2000 ans après

Résumé

À l'occasion des 2000 ans de la mort de Tite-Live, l'université Paris Nanterre et l'École normale supérieure de Paris organisent un colloque faisant le point sur l'avancée des recherches actuelles sur cet auteur, selon cinq axes : autour du texte livien ; l'histoire romaine revue et corrigée par Tite-Live ; la philosophie livienne du pouvoir ; l'écriture de l'histoire au carrefour des choix littéraires et idéologiques ; les postérités liviennes.