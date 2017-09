Race et classe en Grande-Bretagne et en Amérique (XVIIe-XIXe siècle)

Annonce

Argumentaire

Les nouvelles populations rencontrées en Afrique et en Amérique suite aux premières découvertes à l’époque moderne, captèrent l’intérêt des naturalistes européens qui cherchèrent à catégoriser l’espèce humaine en différents sous-groupes raciaux ayant des traits biologiques et moraux communs. De cette classification émergea l’idée de supériorité « naturelle » d’un groupe par rapports aux autres, celui de l’élite blanche européenne. Ainsi, les taxonomies raciales qui se développèrent aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles en Grande-Bretagne et en Amérique étaient et continuent d’être inséparables des questions de classe et de hiérarchisation sociale.

L’objet de ce colloque sera donc de chercher à comprendre comment ce nouveau discours racial est venu structurer l’ensemble des sociétés britannique et américaine entre le XVIIe et le XIXe siècle. Il sera ainsi intéressant d’étudier la circulation des discours de race et de classe, comment le langage racial est venu alimenter la représentation des différentes strates sociales composant ces deux sociétés. Quelle importance revêtait le corps physique dans la distinction des différentes classes sociales ? Comment les corps et les esprits des élites et des nobles étaient-ils distingués de ceux du reste de la société ? Comment l’idée de race est-elle venue justifier les notions de « sang pur » et d’hérédité ? De quelles façons certains groupes se trouvaient « naturellement » privilégiés ou « naturellement » exclus ? Les minorités sociales comme les indigents ou les femmes étaient-ils marginalisés et stigmatisés de la même manière que les Africains ou les Amérindiens ?

Une approche comparative entre les sociétés de part et d’autre de l’Atlantique ou les études diachroniques seront appréciées.

Les pistes suivantes pourront être explorées:

La généalogie et la hiérarchie familiale

La variété des espèces humaines en philosophie et chez les naturalistes

L’évolution des savoirs médicaux, de la notion d’hérédité et la hiérarchisation des populations humaines

L’évolution des discours sur la race du XVII e au XIX e siècle

au XIX siècle Les justifications biologiques de l’esclavage

L’hérédité et la transmission génétique de l’aristocratie

Le corps humain et ses représentations

Les représentations artistiques et littéraires de la race et la classe

La représentation de l’Africain ou de l’Amérindien en Europe

La solidarité de classe et de race

Les représentations racialisées de l’indigent, de l’aristocrate, de l’Irlandais, de la femme

La perception de l’idéal physique et du métissage

Race et nation: la supériorité ethnique/raciale anglo-saxonne

La race et l’environnement : la dégénérescence des colons américains ou à contrario la supériorité de la « race américaine »

Race et femmes, féminité, le fait « d’être femme », ou « d’être efféminé » en rapport

Ce colloque accueillera des chercheurs débutants et confirmés de toute branche disciplinaire.

Les communications pourront être faites en français ou en anglais.

Certaines communications pourront être publiées dans des actes de colloque.

Modalités de soumission

Les propositions d’environ 300 mots et une courte biographie sont à envoyer à Anne-Claire Faucquez anneclaire.merlin-faucquez@univ-paris8.fr, Tim Mc Inerney tim.mc-inerney@univ-paris8.fr et Michaël Roy michael.roy@u-paris10.fr

avant le 30 septembre 2017.

Comité d’organisation

Anne-Claire Faucquez, Université Paris VIII, Vincennes-St Denis, TransCrits.

Tim Mc Inerney, Université Paris VIII, Vincennes-St Denis, TransCrits.

Michaël Roy, Université Paris Nanterre, CREA.

