Le discours politique identitaire face aux migrations

F. Hailon,

A. Richard,

M. Sandré,

D. Vlad

Argumentaire

Les phénomènes migratoires interrogent la façon de concevoir les territoires et leurs relations avec les populations. Ces deux éléments ne sont pas figés dans le temps et dans l’espace, ils sont soumis à des modifications et des évolutions qui renouvellent sans cesse leurs définitions et la façon de les appréhender. L’identité d’un territoire et d’une population se retrouve alors soumise à de nouvelles caractéristiques, de nouvelles délimitations, qui doivent composer avec les anciennes pour évoluer ensemble. Nous voudrions ici nous intéresser à la façon dont les phénomènes migratoires sont traités et compris dans les discours politiques identitaires.

Nous pouvons nous poser la question de savoir comment aborder les questions relatives à la migration à travers le prisme de l’Analyse du discours, appréhendé de façon très large :

Qu’est-ce que l’analyste du discours a à apporter à la compréhension de ce phénomène historique, géographique, sociologique, ethnologique et anthropologique ?

Quels sont ses outils pour penser le déplacement et l’accueil dans leur narration politique et médiatique ?

Nous pensons pour exemple à des analyses en appui aux notions d’évènement, de mémoire, de circulation, d’interdiscours, d’hétérogénéité, d’interaction. Ainsi, quelles sont les spécificités, langagières, typologiques, stéréotypiques du discours de la migration ? Comment analyser le discours de la migration dans ses déploiements circonstanciés et globalisés ?

Mais aussi comment comprendre le discours des réticences, violences et immobilités ?

Comment saisir par le discours les réajustements nationaux et internationaux, de même que les justifications politiques, culturelles et identitaires ?

Comment sont nommés et traités les événements liés à la migration dans les discours politiques et médiatiques ?

Ces questions permettront de dresser un état de la question de l’intérieur et de l’extérieur des espaces nationaux et plus largement de nourrir la réflexion des études de discours des sociétés. Nous concevons ainsi que les espaces politiques sont des espaces mentaux dans l’écosystème des individus.

Programme

Vendredi 20 octobre

8h30 - accueil

8h45 - Fred HAILON – Montpellier 3 - Spatiotypies et discours-frontière(s) : penser et dire le pouvoir face aux territoires

9h15 - Thomas VETIER - Rennes 2 - Dire le « migrant » dans la ville : une analyse de discours médiatique

9h45 - Sophie MOIRAND - Paris 3 - « La crise des migrants » dans la presse quotidienne nationale en France : des formes langagières de l'identité à la « peur de perdre son identité »

10h15 - Questions

10h30 - Pause

11h - Arnaud Richard et Mohamed ALSADHAN - Montpellier 3 - Le discours politique médiatique identitaire vu par des réfugiés syriens en France

11h30 - Alida SILLETTI - Bari - Vers le « parfait » réfugié/résident/citoyen français : de l'accueil des étrangers au discours politique identitaire

12h00 - Chiara PREITE - Modène - La construction argumentative de l'éthos et des identités collectives dans les propositions de loi de l'Assemblée nationale concernant les étrangers et les migrations

12h30 - Questions

12h45 - Pause repas

14h15 - Véronique MAGAUD - Zhejiang - Discours politiques identitaires face sur la migration face aux agressions à Cologne

14h45 - Janet FULLER - Groningen - Immigration, integration and Leitkultur in German Newpapers : competing discourses about national belonging

15h15 - Hélène SCHMOLZ - Passau - Analysing discourses about migration : the issue of « integration » in English and German online Newspapers

15h45 - Questions

16h - Pause

16h30 - Julie ALEV - Chypre - Syrian Refugees in Turkish Political Cartoons

17h - Fabienne BAIDER et Maria CONSTANTINOU - Chypre - National identity and Migration: religion matters

17h30 - Questions

17h45 – Clôture de la journée

Samedi 21 octobre

8h30 - accueil

8h45 - Emily NASH et Kerry MULAN - Melbourne - Australian political discourse : the language of immigration

9h15 - Guehria WAJIH - Souk-Ahras/Paris-Ouest - Nouveau repli identitaire en Algérie : le discours anti-migratoire contemporain

- Souk-Ahras/Paris-Ouest - Nouveau repli identitaire en Algérie : le discours anti-migratoire contemporain 9h45 - Esther DURIN - Montpellier 3 - Le cadrage des discours politiques sur les migrations : l’illusion des controverses

- Montpellier 3 - Le cadrage des discours politiques sur les migrations : l’illusion des controverses 10h15 - Questions

10h30 - Pause