Annonce

12 avril 2018.

Introduction/Contexte

Depuis la fin du XIXème siècle, plusieurs intellectuels français, aussi bien amateurs qu’appartenant au monde des institutions, ont consacré de nombreuses études sur l’histoire, la langue et la littérature de l’Espagne et le Portugal et ses anciens territoires. Des études fondatrices de l’hispanisme qui ont évolué jusqu’à nos jours, nous ouvrant de plus grands horizons : sur le « caractère espagnol », la sociologie, les peuples, les grammaires, les écrivains, le rôle ou prédestinée de telle nation, etc. Reflets d’une époque et d’un temps intéressé par des sujets divers et qui, peu à peu, ont pu déformer ou construire une image plus ou moins lointaine de la réalité historique sur plusieurs plans des nations ibériques.

La circulation et l’échange d’idées et savoirs dans tous les domaines cités, la traduction d’ouvrages et lettres ou bien la construction d’une mémoire collective sur la thématique hispanique fut présente dans tous les pays euro-méditerranéens depuis longue date jusqu’à nos jours. Tout ceci, met en avant deux questions: celle d’une permanence (ou non) d’une tradition spécifique aux pays du sud de l’Europe (tels que ceux cités auparavant mais aussi la Grèce ou l’Italie), et quelles sont les spécifités par nations de l’hispanisme.

Thématiques

Production et distribution des savoirs sur l’Espagne et ses anciens domaines à différentes échelles (locale, régionale, nationale)

Échanges savants, intellectuels, amateurs dans la construction/invention d’un portrait de l’« hispanisme » et produits culturels rattachés

Objectif

Présenter un échantillon de cas sur la conception et le panorama de l’hispanisme afin de donner réponse aux questions suivantes : Quelles sont les images « prédominantes » sur la culture, la langue et l’histoire de l’Espagne dans les pays euro-méditerranéens ? Qui ont été les médiateurs et collaborateurs dans la construction des imaginaires sur des pays ibériques ?

Modalités de soumission

Les communications pourront avoir lieu en français, en espagnol ou en portugais.

Les propositions de communication (250 mots) accompagnées d’une courte biographie sont à envoyer, sous format Word ou PDF, à dario.varela.etu@univ-lemans.fr

Avant le 30 janvier 2018.

Comité de sélection

Dario Varela, doctorant en Histoire Contemporaine, Université du Mans (Le Mans Université) - CERHIO