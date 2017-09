Annonce

Présentation

Cet événement est organisé par la MSH Paris-Saclay et l'Université Paris-Saclay. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme de recherche MOMENTOM (MOlecules and Materials for the ENergy of TOMorrow), une initiative de recherche stratégique (IRS) de l’Université Paris-Saclay (IDEX), qui vise à promouvoir des activités de recherche en lien avec quatre défis scientifiques : l’hydrogène en termes de production, d’usage et de stockage ; les matériaux hybrides et multifonctionnels pour l’énergie solaire ; les matériaux de rupture à haute efficacité énergétique pour le stockage de l’énergie électrique ; les énergies nouvelles et la société.

Les initiatives de recherche stratégiques (IRS) sont des projets de recherche inter-établissements qui ont été labélisés par l’Université Paris Saclay.

L'IRS MOMENTOM (MOlecules and Materials for the ENergy of TOMorrow) concerne les molécules et les matériaux pour l’énergie de demain. Il réunit 26 laboratoires de recherche de chimie, de physique de la matière, des sciences humaines et sociales et des sciences de la vie. Il a une dimension de recherche à la fois locale, à travers les initiatives sur l’énergie et sur les matériaux, et européenne par sa contribution à la stratégie européenne "énergie propre, sûre et efficace". Ses défis sont cruciaux pour la transition énergétique car ils concernent la capture, la conversion, la catalyse et le stockage d’énergie.

Argumentaire

Ce séminaire vise à croiser les regards sur les implications économiques des changements technologiques qui sont à l’origine du processus de transition énergétique, ainsi que sur les nouveaux enjeux de la complémentarité des énergies renouvelables et de l’hydrogène dans le secteur de la mobilité. En effet, pour réaliser cette transition, le déploiement à grande échelle des énergies nouvelles et des technologies propres nécessite de définir et de mettre en œuvre des politiques selon une stratégie couvrant à la fois l’offre et la demande aussi bien à l’échelle sectorielle que macroéconomique. Dans une perspective plus large qui va au-delà des seules relations de cause à effet, la question de l’énergie est traitée non seulement en termes de production, d’infrastructure, de stockage et d’efficacité, mais aussi en tant que service du point de vue des usages et des besoins dans un contexte de changements climatiques et d’innovation.

Inscription obligatoire

inscription@msh-paris-saclay.fr

Programme

9h00 | 9h30 : Accueil

9h30 | 9h45 : Patrick Schembri, MCF, économie - CEARC – UVSQ – LabEx BASC – IRS MOMENTOM / UPSay

Energies nouvelles et société : le programme de recherche MOMENTOM

9h45 | 10h30 : Johnny Deschamp, MCF, chimie - UCP - ENSTA ParisTech / UPSay

La production et le stockage de l’hydrogène : intérêts du Power to Gas

10h30 | 11h15 : Patrice Geoffron, PU, économie – CGEMP / U.Paris-Dauphine / PSL

Mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat : un regard d’économiste

11h15 | 12h00 : Pierre-Etienne Franc, Vice-président Advanced Business and Technologies, Air Liquide

Hydrogène : la révolution silencieuse

12h00 | 12h45 : Jean-Guy Devezeaux De Lavergne, Directeur, économie – I-tésé/ CEA / UPSay

Contribution de l’hydrogène « vert » à la transition énergétique

12h45 | 14h00 : Déjeuner

14h00 | 14h45 : Sylvain Franger, PU, chimie – ICMMO - CNRS / UPSud / UPSay

De l'importance des batteries dans la transition énergétique

14h45 | 15h30 : Jean-Pierre Ponssard, DR émérite, économie – CREST –CNRS / Ecole Polytechnique / UPSay

Politiques et déploiement des véhicules électriques à pile à combustible : analyse empirique et questions de recherche

15h30 | 16h15 : Maria-Eugenia Sanin, MCF, économie –EPEE / UEVE – Ecole Polytechnique / UPSay

Les conditions d’un déploiement du photovoltaïque dans le résidentiel français

16h15 | 16h45 : Discussion générale