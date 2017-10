Histoire et philosophie de la physique

Annonce

Ce séminaire est conçu comme un lieu d’échange entre historiens de la physique, philosophes de la physique, physiciens et étudiants dans les disciplines concernées. Bien que le programme de cette année n’ait pas de thème précis, il reflète l’intérêt des organisateurs pour les questions qui nous poussent à traverser les frontières interdisciplinaires : entre physique et philosophie, entre histoire et philosophie, entre construction théorique et expérience, entre physique et autres sciences.

The seminar is designed as a place of exchange between historians of physics, philosophers of physics, physicists and students in relevant disciplines. Although the program this year has no specific theme, it reflects the interest of the organizers for the questions that drive us to cross disciplinary boundaries: between physics and philosophy, history and philosophy, between theoretical construction and experience, between physics and other sciences.

The seminar is held from 5pm to 7pm in room 483A-Malevitch, Condorcet building,

4, rue Elsa Morante, University Paris Diderot (previously Paris 7). Map.

October 10 2017

Chuang Liu (Université de Floride, Université Fudan à Shanghaï) Infinite idealization and contextual realism.

October 24

Brigitte Falkenburg (Université technique de Dormund) From Heisenberg to Mittelstaedt and Scheibe : Kant’s impact on the “German Copenhagen school” of quantum mechanics.

October 31

Charlotte Bigg (Centre Alexandre Koyré, Paris) 4686, ou comment lire l’image en physique.

November 14

Niccolò Guicciardini (Université de Bergame) Open issues on the history of the early application of calculus to dynamics (1690-1720).

November 28

Scott Walter (Université de Nantes) Le destin cosmique d’après Poincaré et Jeans.

December 5

Alexei Khojevnikov (Université de Vancouver) Universe in upheaval : Relativistic cosmology in the context of the Russian revolution.

January 9 2018

Henk de Regt (Université Libre d’Amsterdam)Models and mechanisms : Physical understanding in the nineteenth century.

January 16

Christophe Schmit (SYRTE, Observatoire de Paris) La postérité de la philosophie naturelle de Malebranche au XVIIIe siècle.

January 30

Shaul Katzir (Université de Tel Aviv)The shaping of interwar physics by technology - the case of piezoelectricity.

March 20

Simon Saunders (Université d’Oxford)The Gibbs paradox.

