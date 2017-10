Indispensabili e marginali

Annonce

Argumentaire

Da una cultura basata sul rapporto e contrasto tra due termini, da una parte la coscienza la volontà il giudizio individuali e dall’altra il mondo oggettivo, stiamo passando o siamo passati a una cultura in cui quel primo termine è sommerso dal mare dell’oggettività, dal flusso ininterrotto di ciò che esiste

(I. Calvino, Il mare dell’oggettività, 1960).

Depuis toujours partie intégrante des procès de représentations, les objets ont joué un rôle central dans la littérature du dernier siècle, d’un point de vue à la fois structurel et symbolique. Au cours du XXème leur fonction s’est renouvelée à travers le renforcement la société de consommation et les transformations sociales et culturelles qui en ont caractérisé les développements. L’objectualité, ou comme Calvino le disait au début des années Soixante « la mer de l'objectivité », a fini par engloutir l’individualité, en dissolvant la conscience dans la prolifération de la présence matérielle. Ce n’est pas un hasard si la réflexion sur les objets a marqué à fond plusieurs expériences artistiques aussi bien que philosophiques du XXème du Futurisme et du Surréalisme jusqu’à l’École du regard et à la littérature d’inspiration structuraliste. Même dans les textes plus récents, le retour au réel en détermine, dans une nouvelle perspective, la centralité.

Le colloque vise à explorer le rôle des objets dans la littérature italienne de la deuxième moitié du XXème siècle, en arrivant jusqu’aux premières années du XXIème. L’étude des objets constitue un moyen privilégié pour analyser le potentiel expressif d’œuvres contemporaines ; elle représente une stratégie d’interprétation adaptée à dévoiler, à travers la « fonction objectale », la signification de nombreuses expériences narratives et poétiques.

Parmi les parcours possibles, une attention spécifique sera consacrée aux axes thématiques suivants :

objets personnalisés, connotatifs des personnages ;

objets décrivant et délimitant l’espace narratif ;

objets clé qui participent au déroulement de l’intrigue ;

objets chargés de la subjectivité individuelle et de valeurs collectives ;

objets magiques, ayant trait au domaine fantastique et surnaturel ;

objets modifiés ou créés par la contemporanéité.

Le colloque aura lieu à Nice le 5 et le 6 avril 2018 ; il est destiné aux doctorants, jeunes docteurs, post-doc, titulaires de bourse ou d’allocation de recherche.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Les propositions, en français ou en italien, devront parvenir à convegno.oggetti2018@gmail.com

avant le 10 décembre 2017.

Elles devront comporter un titre, un bref résumé de la communication (3000 caractères, espaces compris) et une bio-bibliographie (7 lignes maximum).

Les langues de travail seront le français et l'italien. Une publication est envisagée.

Organisation

Letizia GIUGLIARELLI – Université Côte d’Azur

Matteo GRASSANO – Université Côte d’Azur

Maria Grazia SCRIMIERI – Université Côte d’Azur

Comité scientifique