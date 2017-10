Annonce

Argumentaire

La journée d’étude « La France au miroir de l’Antique - Représentations et Usages des civilisations anciennes dans le cadre scolaire français » intervient dans le cadre du projet Idex FME (« La France au miroir de l’Égypte. Impérialisme culturel, patrimoine et savoirs scolaires (1880-2015) ») dont le but est d’examiner la réception de l’Égypte ancienne dans l’enseignement secondaire français à travers l’examen des programmes officiels, des manuels mais également des cahiers d’élèves. Ce projet permet notamment de s’interroger sur les référents communs qui sont transmis par l’école.La journée d’étude « La France au miroir de l’Antiquité » se proposera de mettre en perspective les résultats obtenus en les comparant avec ceux déjà étudiés pour d'autres civilisations anciennes (Etrusques, Rome, Grèce). Les interventions s’intéresseront donc à la réception de ces civilisations dans le cadre scolaire français. Cette journée s’inscrira ainsi dans l’axe 1 : « La Fabrique des savoirs » de la SFR de l’ESPE de Toulouse, dans laquelle PLH-ERASME est particulièrement investi.

Programme

9h30 Accueil des participants

9h45 Introduction, Laurent Bricault

10h Etudier l'Egypte ancienne à l'école : acquisition d'un savoir ou construction d'une image mentale ? Ludivine Beaurin

10h45 Pause café

11h Une Antiquité sélective : l' "oubli" des Etrusques ? Marie-Laurence Haack, Martin Miller

11h45 L'étude de l'enseignement de l'histoire romaine de 1880 à nos jours : précautions méthodologiques concernant les manuels scolaires et les programmes officiels, Aurélie Rhodes

12h30 Pause déjeuner

14h30 La présence des langues et cultures de l'Antiquité à l'école primaire de 1882 à nos jours, Ida Iwasko

15h15 Les "Langues et Cultures de l'Antiquité" dans le Collège de 2016 : une volonté absolue d'interdisciplinarité, Guillaume Diana

16h Conclusions, Corinne Bonnet

Comité scientifique