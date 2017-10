L'Open Access révélateur de synergies locales

Résumé

Le mouvement de l’Open Access ne cesse de progresser et se concrétise par la mise en place de projets issus d’initiatives locales, depuis le moment de la production des données de la recherche jusqu’à la publication, la valorisation et l’évaluation de ses résultats. Cette journée a pour objet de replacer l’Open Access dans un contexte général et de présenter des exemples d’initiatives menées à Lyon, Bordeaux et Toulouse. Plusieurs ateliers seront proposés autour de projets de collaborations (dépôt simplifié, soutien à la création de revues, bibliométrie au service de l’Open Access).