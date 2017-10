Résumé

Le colloque aborde le thème de l'itinérance en l’appliquant de manière privilégiée à l’espace maritime de la Méditerranée dans toute son étendue et toutes ses cultures, du Moyen Âge à la première modernité. Il rend compte des modalités, des enjeux des circulations de personnes autour des ports du bassin méditerranéen, dans leur dimension historique comme imaginaire. Les communications s’appuient sur un corpus varié de textes (récits de voyage, pèlerinages, hagiographies, récits de vie, registres officiels, lettres, témoignages, iconographie, documents d’archive, traités, poésie, littérature narrative) et de langues (arabe, français, italien, espagnol, anglais) et se situent au carrefour de la littérature, l’histoire, l'histoire de l'art et l’archéologie. La construction de cet espace, à la fois réel et mental, s'appuie sur la mobilité de personnes forcée (exil politique et religieux), l'errance (sans destination précise) comme l'itinéraire planifié (commercial, militaire, politique, diplomatique), les transferts culturels et la symbolique de la mer.