Résumé

Multilinguales est une revue scientifique, annuelle, de langue française, mais elle est ouverte à la réflexion sur toutes les langues. Elle ambitionne de contribuer aux investigations scientifiques dans des disciplines telles que la linguistique, la sociolinguistique, l’ethnolinguistique, la psycholinguistique, les différentes théories littéraires, les sciences pédagogiques et didactiques, l’interprétariat, la traductologie et le traitement automatique des langues. La revue publie des numéros thématiques, des numéros varia et des numéros spéciaux. Elle figure dans le fichier national des revues scientifiques édité par le Ministère algérien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS), et sur sa plateforme Algerian scientific journal platform (ASJP), administrée par le CERIST.