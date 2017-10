Parcours d’hommes, portrait d’une littérature

Annonce

Ce colloque a pour objectif d’examiner le récit biographique dans les sources arabes classiques, tous domaines confondus, dans une perspective littéraire. Il relève du programme GenèR de l’Ifpo (Genèse et évolution du récit littéraire arabe : nouvelles perspectives), et du séminaire du laboratoire ESICMED (2016 – 2017) portant sur « La biographie et l’autobiographie : comment repenser le temps court en terre d’Islam », qu’il vient conclure. La réflexion qui le sous-tend s’inscrit en continuité avec la première étape du programme GenèR. Celle-ci s’est intéressée à la notion de littérarité dans les textes arabes anciens et à l’exploration de la dimension littéraire dans les sources historiographiques et religieuses (Coran, exégèse, hadith, sīra, traités de zuhd et eschatologie). Elle portait ainsi sur la définition d’un nouveau corpus parallèle à l’adab, et à l’examen des limites de ce corpus ainsi que des outils aptes à mettre en exergue son potentiel littéraire. Elle avait notamment pour ambition de mettre en cause la stricte frontière disciplinaire séparant le corpus des études littéraires arabes de ceux réservés aux études islamologiques ou historiographiques.

En s’autorisant à exploiter ces sources narratives diverses et variées comme partie intégrante de la littérature prosaïque arabe classique, les étapes suivantes du programme viseront désormais à formuler des problématiques proprement littéraires basées sur un corpus décloisonné. Tout en maintenant une approche disciplinaire transversale, ces nouvelles problématiques ne se bornent plus à révéler l’identité littéraire des sources étudiées, mais se donnent pour mission d’analyser en profondeur cette identité, dans une perspective narratologique et/ou inscrite dans l’histoire de la littérature ou encore l’histoire des sources. Dans cette perspective, le récit de vie s’avère être un thème porteur, du moment qu’il fut parmi les premiers genres ayant pris place dans le corpus littéraire arabe à travers la vie et les expéditions du Prophète (sīra wa maġāzī), genre hagio-historique auquel fut destinée une partie importante des premiers écrits islamiques. Omniprésents dans la littérature arabe ancienne, les éléments biographiques ou hagiographiques peuvent constituer une solide passerelle à l’intérieur du corpus visé. Il s’agit en effet d’éléments trans-génériques structurants qu’il convient d’observer aussi bien dans des écrits d’adab (vie des poètes, des notables, etc.), de sīra (vie du prophète Muḥammad), de qaṣaṣ (vie des prophètes) de ṭabaqāt et tarāǧim al-ṣaḥāba wa al-tābiʿīn (vie des compagnons et des successeurs) ou d’histoire (vie des califes, des rois, des chefs, etc.).

34 communications sont programmées durant les trois jours de l’événement. Ainsi, 24 intervenantes et intervenants venu.e.s de 19 établissements de Tunisie, de France, du Liban, d’Algérie, du Maroc et d’Inde présenteront leurs réflexions sur cette problématique. Ces communications seront réparties sur cinq thématiques : « Autour du genre et de ses ramifications » ; « Entre adab et histoire » ; « Des œuvres et des transfigurations » ; « Parcours d’hommes : de l’anonymat à l’élitisme » ; « De l’autobiographie ». Par ailleurs, soucieux de favoriser les contacts entre universitaires et de créer des horizons de coopération entre les institutions, les organisateurs ont veillé à ce que le plus grand nombre des membres du laboratoire ESICMED qui accueille l’événement puissent y être présents.

Ainsi, au-delà de la problématique de cette rencontre, le colloque réserve trois séances pleines où dix chercheurs d’ESICMED présenteront leurs travaux menés durant l’année 2016-2017 sur le thème de « La biographie et l’autobiographie : comment repenser le temps court en terre d’Islam »

Programme

Mercredi 4 octobre

09h00-09h30 : Séance inaugurale

Allocution de bienvenue : Brahim Jadla (Directeur d’ESICMED)

Introduction : Iyas Hassan (Université Lumière Lyon 2 ; Ifpo)

Séance 1 – Autour du genre et de ses ramifications

Président : Abdellatif Hannachi

09h30 - 9h50 Mohamad Hamza (Université de Sousse) « سير الحياة في كتب التراجم. بحث في المكونّات والوظائف »

(Université de Sousse) 9h50 - 10h10 Hamid Said (université de Sousse) « سير السلاطين، سير السلالات، كتب الفضائل. تعدّدت الأشكال والغرض واحد »

(université de Sousse) 10h10 - 10h30 Abid Hamdi (Université de Sousse) « السيرة المفردة للحكّام. من الوهم البيوغرافي إلى التخييل السياسي »

(Université de Sousse) 10h30 - 10h50 Discussion

10h50 - 11h10 Pause-café

Séance 2 – Autour du genre et de ses ramifications (suite)

Président : Bruno Paoli

11h10 - 11h30 Muhamed Riyaz Chenganakkattil (Indian Institute of Technology, Delhi) « Shamāʾil as Genre of Life Writing. A chronological Narrative Structure and Unnatural Biography. Analysing 9th Century Arab Writer Tirmidhī’s Shamāʾil Muḥammadiyya »

(Indian Institute of Technology, Delhi) 11h30 - 11h50 Jaafar Ben El Haj Soulami (Université de Tétouan) « Aux sources de l’autobiographie mystico-religieuse arabe. Les récits autobiographiques des ancêtres ».

(Université de Tétouan) 11h50 - 12h10 Majdi Fareh (Université de Tunis) « السيرة الذاتية. التوتّر بين الحقيقة والخيال»

(Université de Tunis) 12h10 - 12h30 discussion

12h30 - 14h40 Pause déjeuner

Séance 3 – Entre adab et histoire

Président : Mondher Sakly

14h40 - 15h00 Bruno Paoli (université Lumière – Lyon 2) « La fabrique des héros : Vie, mort et transfiguration des poètes »

(université Lumière – Lyon 2) 15h00 - 15h20 Monica Balda-Tillier (Université Grenoble-Alpes) « La construction des aḫbār sur les amants ʿuḏrites : récit biographique et légende »

(Université Grenoble-Alpes) 15h20 - 15h40 Iyas Hassan (Ifpo, Université Lumière Lyon 2) « Le récit artisanal. Vie et mort de Ǧamīl b. Maʿmar selon Ibn Qutayba »

(Ifpo, Université Lumière Lyon 2) 15h40 - 16h00 Nadir al-Bizri (American University of Beirut) « Ibn al-Haytham and the Exact Sciences in the mediaeval Biographical Chronicales of Ibn Abī Uṣaybiʿa and Ibn al-Qifṭī »

(American University of Beirut) 16h00 - 16h20 Discussion

16h20 - 16h50 Pause

Séance 4 – Entre adab et histoire (suite)

Président : Iyas Hassan

16h50 - 17h10 Brigitte Foulon (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) « Lecture de Ṭawq al-Ḥamāma fī l-ʾUlfa wa l-ʾUllaf »

(Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 17h10 - 17h30 Nadine Abbas (Université Saint Joseph, Beyrouth) « حياة فلاسفة بغداد في تراجم ابن أبي أصيبعة وابن النديم : صورة للفلاسفة أم صورة للفلسفة؟ »

(Université Saint Joseph, Beyrouth) 17h30 - 17h50 Sarra Barbouchi (Université de Toulouse Jean Jaurès) « Les figures des califes al-Walīd b. Yazīd et al-Amīn dans le Quṭb as-Surūr d’al-Raqīq al-Qayrawānī »

(Université de Toulouse Jean Jaurès) 17h50 - 18h10 discussion

Jeudi 5 octobre

Séance 5 – Des œuvres et des transfigurations

Présidente : Emmanuelle Tixier Du Mesnil

9h00 - 9h20 Assia Qais (Université Libanaise) « المنهج في كتاب المغازي النبويّة للزهري »

(Université Libanaise) 9h20 - 9h40 Ahyaf Sinno (Université Saint Joseph) « Les biographies des Compagnons et des Successeurs du prophète Muḥammad d’après Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kabīr d’Ibn Saʿd (168/784 – 230/845). Matériel, structure et rédaction »

(Université Saint Joseph) 9h40 - 10h00 Brahim Jadla (ESICMED, Université de la Manouba) « Sīrat al-ʾUdtāḏ Ǧawḏar »

(ESICMED, Université de la Manouba) 10h00 - 10h20 Georges Bohas (Ecole Normale Supérieure de Lyon) « La vie romancée du Prophète dans les textes de Tombouctou »

(Ecole Normale Supérieure de Lyon) 10h20 - 10h40 Discussion

10h40 - 11h00 Pause

Séance 6 – Parcours d’hommes : de l’anonymat à l’élitisme

Président : Majdi Fareh

11h00 - 11h20 Abd al-Haqq al-Zammouri (ESICMED) « سيرة تقي الدين الفارسي (ت 832 هـ) انموذجًا تطبيقيًّا عن مسارات تشكّل النخبة في المجتمع الإسلامي الوسيط »

(ESICMED) 11h20 - 11h40 Mondher Sakly (Université de Sousse) « Un faqih rebelle : al-Ḥasan b. Ṣāliḥ b. Ṣāliḥ b. Ḥayy al-Hamadānī al-Kūfī (100/718 – 168/784) »

(Université de Sousse) 11h40 - 12h00 Ahmad Lassouad (Université de la Manouba) «سيرة غامضة لصحابي غامض. دحيّة بن خليفة الكلبي »

(Université de la Manouba) 12h00 - 12h20 discussion

12h20 - 14h40 Pause déjeuner

Séance 7 – De l’autobiographie

Présidente : Assia Qais

14h40 - 15h00 Emmanuelle Tixier du Mesnil (Université Paris - Nanterre) « Quand un prince prend lui-même la plume. Les « mémoires de ʿAbd Allāh b. Zīrī de Grenade (XIe siècle) »

(Université Paris - Nanterre) 15h00 - 15h20 Naïma Tababi (Université de la Manouba) « ابن خلدون وابن الخطيب، قراءة في سيرتهما الذاتيّة »

(Université de la Manouba) 15h20 - 15h40 Ibtissem Zaouati (université de Tunis) « صورة الأمير عبد الله بن بلقين من خلال مذكّراته التبيان »

(université de Tunis) 15h40 - 16h00 Saadia Raggad (université d’Oran 1) « صورة أبي رأس الناصري من خلال سيرته الذاتية فتح الإله ومنّته في التحدّث بفضل ربّي ونعمته »

(université d’Oran 1) 16h00 - 16h20 Discussion

16h20 - 16h50 Pause

Séance 8 – Travaux d’ESICMED : mythologie, poésie et idéologie

Président : Hamid Saïd

16h50 - 17h10 Bouraoui Trabelsi (Université de la Manouba) « سيثرة تموز في الرواية النبطيّة : بين التملّك والتزييف »

(Université de la Manouba) 17h10 - 17h30 Khadidja Tahar Mansour (Université d’Oran 1) « السيرة الشعريّة ودورها في الكتابة التاريخيّة. أرجوزة ابن المعتزّ في تاريخ المعتضد العبّاسي (ت 269) نموذجًا »

(Université d’Oran 1) 17h30 - 17h50 Mohamed Naser Saddiki (Université de Jandouba) « قراءة في مذكّرات المؤيّد في الدين الشيرازي »

(Université de Jandouba) 17h50 - 18h10 discussion

vendredi 6 octobre

Séance 9 – Travaux d’ESICMED : La biographie romancée

Président : Brahim Jadla

9h00 - 9h20 Asma Amara (Université de Sousse) « زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور : مسيرة سيدة عبّاسيّة »

(Université de Sousse) 9h20 - 9h40 Najet Jouini (Université de la Manouba) « الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر لمحي الدين ابن عبد الظاهر »

(Université de la Manouba) 9h40 – 10h00 : Nadia Riyahi (Université de Tunis) « صوفيا لين بول. سيرة مستشرقة في حريم محمد علي باشا »

(Université de Tunis) 10h00 - 10h20 Discussion

10h20 - 10h40 Pause

Séance 10 – Travaux d’ESICMED : Biographie et Politique

Président : Mohamed Hamza

10h040 - 11h00 Adbellatif Hannachi (Université de la Manouba) « سيرة بورقيبة من خلال شهادات وزرائه »

(Université de la Manouba) 11h00 - 11h20 Amel Benamara (Université de Sfax) « ليون روش : من التأسلم إلى الاستعمار. قراءة في سيرته الذاتية »

(Université de Sfax) 11h20 - 11h40 Hadia Syoud (Université de la Manouba) « أحمد توفيق المدني : حياة كفاح، سيرة مناضل ومفكّر »

(Université de la Manouba) 11h40 - 12h00 Abdessatar Ferchichi (Université de la Manouba) « سيرة الدكتور محمدج بن سالم من خلال كتابه الغرفة المظلمة للإستقلال »

(Université de la Manouba) 12h00 - 12h30 discussion et conclusions

Organisateurs

Iyas Hassan (Université Lumière - Lyon 2 ; Ifpo)

Brahim Jadla (ESICMED)

Comité scientifique