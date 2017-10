Annonce

Argumentaire

La composition de Las Siete Partidas répondait à la nécessité d’uniformiser les lois royaumes de Castille et de Léon. En effet, la situation normative dans ces deux territoires lors de l’accession au trône d’Alphonse X était complexe. Tout d’abord, était encore en vigueur dans le royaume de Léon, le vieux Code Wisigoth promulgué au VIIe siècle sous le titre Liberiudicum. En parallèle, dans le royaume voisin de Castille, le droit coutumier avait tendance à prévaloir : il reposait sur la base des compilations des précédents judiciaires rendus par les juges qui donnèrent naissance aux collections de fazañas. Dès la fin du XIIe siècle, des juristes anonymes commencèrent à assembler le droit coutumier territorial de la Castille dans des traités comme le Libro de los fueros de Castiella. Ces œuvres étaient essentiellement de nature privée, et la majorité d’entre elles ne furent jamais promulguées. Par ailleurs, tant sur le territoire de Castille que de León, étaient apparues des municipalités régies par des chartes contenant les obligations légales de base à destination des habitants. Certains de ces fueros furent conçus par les municipalités elles-mêmes, et reçurent ensuite la sanction royale.

Face à la multiplication des lois et des normes, les rois prirent progressivement conscience de la nécessité de réaliser leur uniformité. Cette tendance fut encouragée par le développement des études du droit romain et du droit canon au douzième siècle qui pétrirent des générations de juristes, lesquels mirent leurs connaissances au service des royautés européennes. C’est dans le but de mettre de l’ordre entre les différentes lois de son royaume qu’Alphonse X de Castille s’attela à préparer un code uniforme de lois à vocation universelle. Trois grands textes furent alors rédigés au sein de cette cour : l’Espéculo, le Fuero real et Las Siete Partidas composées entre 1256 et 1265, mais seulement promulguées au milieu du XIVe siècle.

Comme son nom l’indique, Las Siete Partidas sont composées de sept parties, chacune d’entre elles étant subdivisée en titres et en lois. Le prologue de chaque titre explique le thème dont il est question et le sujet spécifique discuté dans les lois qui suivent. Notons que, en honneur du roi Alphonse X, chacune des sept parties commence avec une des lettres initiales de son nom. Bien que le prologue de ce texte affirme que l’auteur de cette œuvre fut le propre Alphonse X, personne ne met en doute que de nombreux juristes participèrent à son élaboration. Les noms les plus fréquemment cités sont : Fernando Martínez de Zamora, Maestre Roldán, et bien évidemment Jacobo de las Leyes. Tous ces juristes manièrent un vaste répertoire de données juridiques diverses pour rédiger le nouveau code. Dans cet amas de connaissances, certaines sources sont cependant clairement identifiables : on y retrouve tout d’abord l’influence d’Accurse et d’Azon de Bologne. Mais aussi des emprunts au Décret de Gratien, aux Décrétales de Grégoire IX, et aux commentaires de certains canonistes comme Hostiensis et Raimundo de Peñafort. Par ailleurs, dans le domaine des relations féodo-vassaliques, nous remarquons l’existence d’éléments spécifiques aux Librifeudorum lombards. En outre, les compilateurs citent le Fuero antiguo de España présenté comme étant la coutume du royaume. Ils étaient également familiers avec le Fuero juzgo, les fueros municipaux, le Fuero Real et l’Espéculo. A côté de ces sources juridiques, nous retrouvons également l’influence d’auteurs anciens à l’image d’Aristote, Cicéron, Végèce, Boèce, mais surtout celle d’Isidore de Séville. Sont aussi mentionnés des passages de la Bible et des écrits des Pères de l’Eglise. Parmi les sources particulières de la Deuxième Partie, nous retrouvons la Disciplinaclericalis de Pierre Alphonse, mais aussi des textes d’origine arabe connus sous le nom de Bocados de oro et Poridad de poridades. Plus globalement, Las Siete Partidas combinent de manière fort originale des éléments de droit romain, de droit canon, de théologie et de philosophie qui ont accentué son caractère doctrinal.

Las Siete Partidas sont un monument législatif européen dont la grande particularité a été d’avoir été ordonnée par un pouvoir central «national » à une époque où les mêmes tentatives étaient politiquement impossibles dans les pays voisins. En somme, la compilation d’Alphonse X, se place dans les pas du Corpus Iuris Civilis de l’empereur Justinien (535), ou du recueil des lois anglo-saxonnes d’Alfred le Grand (899). Enfin, Las Siete Partidas ont joué un rôle considérable lors de la création et de l’extension de l’empire colonial espagnol, que ce soit en Amérique latine ou aux Philippines. En revanche, le rôle joué par l’œuvre d’Alphonse X dans les législations de certains États d’Amérique du Nord à l’image du Texas et de la Californie est beaucoup plus méconnu quand bien même il soit avéré.

Programme

Jeudi 02 novembre 2017

14h30-19h20

14h30. Accueil des participants

15h00. Ouverture du colloque par Michel Bertrand , Directeur de la Casa de Velázquez

, Directeur de la Casa de Velázquez 15h15-15-30. Introduction de Stéphane Boissellier et Charles Garcia

Las Siete Partidas : perspectives littéraires et philologiques (I)

sous la présidence de Ch. Garcia (Université de Poitiers)

15h30-16h10. Luis María García-Badell (Universidad Complutense de Madrid ) : Las Siete Partidas y el ms. 431 de la BN de Madrid

(Universidad Complutense de Madrid ) : Las Siete Partidas y el ms. 431 de la BN de Madrid 16h10-16h50. Ignacio Czeguhn (Freie Universtät Berlin) & José Antonio López Nevot (Universidad de Granada) : Las ediciones de las Partidas en el siglo XVI

(Freie Universtät Berlin) & (Universidad de Granada) : Las ediciones de las Partidas en el siglo XVI 16h50-17h30. Irina Nanu (Universidad de Barcelona) : Qué es señorío según Aristóteles « en el libro que se llama Política : breve glosario de conceptos aristotélicos en la obra jurídica de Alfonso X

Las Siete Partidas : perspectives littéraires et philologiques (II)

sous la présidence de M. Greilsammer (Université de Bar-llan)

18h00-18h40. Ghislaine Fournés (Université Bordeaux Montaigne) : La construction du paradigme royal des Bocados de oro à la Segunda Partida d’Alphonse X le Sage

(Université Bordeaux Montaigne) : La construction du paradigme royal des Bocados de oro à la Segunda Partida d’Alphonse X le Sage 18h40-19h20. Raúl Orellana Calderón (Universidad Autónoma de Madrid) : Un recorrido por la tercera Partida de Montalvo y Gregorio López

Vendredi 03 novembre 2017

9h30-13h00

Las Siete Partidas : perspectives historiques et sociétales (I)

sous la présidence de G. Fournés (Université Bordeaux Montaigne)

9h30-10h10. Félix Martínez Llorente (Universidad de Valladolid) : La Nobleza en las Siete Partidas : Bases y propuesta para une nobleza titulada palatina

(Universidad de Valladolid) : La Nobleza en las Siete Partidas : Bases y propuesta para une nobleza titulada palatina 10h10–10h50. Cybele Crossetti de Almeida (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) : Las Siete Partidas no contexto da globalização do antijudaísmo do século XIII

Las Siete Partidas : perspectives historiques et sociétales (II)

sous la présidence de I. Czeghun (Freie Universtät Berlin)

11h20-12h00. Francisco Ruiz Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha) : Le Peuple et la terre : la notion d’appartenance dans Las Siete Partidas

(Universidad de Castilla-La Mancha) : Le Peuple et la terre : la notion d’appartenance dans Las Siete Partidas 12h00-13h00. Myriam Greilsammer (Université de Bar- llan) : Le mariage dans La Quarta Partida : un essai d’anthropologie historique

15h00-17h50

Las Siete Partidas : perspectives juridiques et politiques (I)

sous la présidence de B. Ribémont (Université d’Orléans)

15h00.-15h40. Pedro Porras Arboleda (Universidad Complutense de Madrid) : Lo que las Partidas deben a los fueros municipales castellanos

(Universidad Complutense de Madrid) : Lo que las Partidas deben a los fueros municipales castellanos 15h40-16h10. André Vitória (Université d’Amsterdam) : Une affinité sélective ? Les Siete Partidas et la législation portugaise aux XIIIe et XIVe siècles

Las Siete Partidas : perspectives juridiques et politiques (II)

sous la présidence de P. Porras Arboleda (Universidad Complutense de Madrid)

16h40-17h10. Sophie Coussemaker (Université Bordeaux Montaigne) : La responsabilité des mineurs criminels dans Las Siete Partidas : un modèle emprunté au droit pénal classique et coutumier , ou des originalités alphonsines ?

(Université Bordeaux Montaigne) : La responsabilité des mineurs criminels dans Las Siete Partidas : un modèle emprunté au droit pénal classique et coutumier , ou des originalités alphonsines ? 17h10-17h50. Guilhem Bartolotti (Université Paris II Panthéon-Assas) : La nomination de la tutrice dans Las Siete Partidas : contribution à l’étude de l’influence du droit romain sur la place de la femme dans le droit médiéval hispanique

Samedi 04 novembre 2017

9h30-12h00

Las Siete Partidas : perspectives juridiques et politiques (III)

sous la présidence de S. Boissellier (Université de Poitiers)