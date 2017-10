Les inventions de l'inconscient au XIXe siècle

Annonce

Colloque organisé par :

Centre de ressources Jacques Seebacher et CÉRILAC ­– Université Paris-Diderot

CRP19 – Université Sorbonne Nouvelle

PLEIADE – Université Paris 13

Programme

Vendredi 13 octobre

Université Paris-Diderot – Amphithéâtre Turing (Bâtiment Sophie Germain)

9h30 : ouverture du colloque

Session 1 : Présidence Jacqueline Carroy

9h45 : Andreas Mayer (Centre Alexandre Koyré ­– EHESS-CNRS-MNHN) :

« Émergences de l'inconscient : éléments pour une histoire concrète des sciences du psychisme »

10h15 : Philippe Artières (IIAC – CNRS/EHESS)

« L’hypothèse scripturaire »

Session 2 : Présidence Florence Dumora

11h15 : Jacqueline Carroy (Centre Alexandre Koyré – EHESS-CNRS-MNHN)

« Inconscients distraits au xixe siècle »

11h45 : Marc Amfreville (VALE – Université Paris-Sorbonne)

« ‘Somnambulisme’, ou l’après-coup de la métaphore ».

Session 3 : Présidence Paule Petitier

14h30 : Juliette Vion-Dury (PLEIADE – Université Paris XIII) :

« La fleur bleue de Novalis »

15h : Yvon Le Scanff (CRP19 – Université Sorbonne Nouvelle):

« Philosophie de la nature et dialectique de l’inconscient »

15h30 : Docteur Pascal Pierlot (EPHE) :

« Carl Gustav Carus: de l'inconscient absolu vers la conscience de soi »

Session 4 : Présidence Yvon Le Scanff

16h30 Michel Imbert (LARCA – Université Paris-Diderot) :

« Le mauvais esprit selon Poe ("The Imp of the Perverse", "The Tell-Tale Heart")”.

17h Thomas Constantinesco (LARCA – Université Paris-Diderot – Institut universitaire de France) : « William James, Alice James et les abandons de la conscience"

Samedi 14 octobre

Université Paris-Diderot – Salle Pierre Albouy (Les Grands Moulins)

Session 5 : Présidence Anne-Emmanuelle Demartini

10h : Frédéric Brahami (CRH–EHESS) :

« Maine de Biran et Ravaisson – l’inconscient au fondement de la philosophie »

10h30 : Nathalie Richard (CERHIO–CNRS–Le Mans Université) : « Waldemar Deonna, l’art préhistorique et l’inconscient »

Session 6 : Présidence Nicole Edelman

11h30 : Stéphanie Genand (CEREDI – Université de Rouen) :

« Passions-pulsions : l’histoire à l’école de l’irrationnel (1789-1816) dans l’œuvre de Germaine de Staël »

12h : Romain Enriquez (Université Paris-Sorbonne) :

« L’inconscient au jour le jour : le Journal d’Amiel (1839-1881) »

Session 7 : Présidence Vion-Dury

14h30 : Ugo M. Olivieri (Università Federico II Napoli) :

« Parapsychologie et personnage dans le roman du XIXe siècle »

15h : Fanny Audibert (CRP19 – Université Sorbonne Nouvelle) :

« Les Formes de l’inconscient chez Zola »

15h30 : Henri Scepi (CRP19 – Université Sorbonne Nouvelle) :

« Les usages de l'inconscient dans la poétique de Jules Laforgue »

Session 8 : Présidence Nathalie Richard

16h30 : Nicole Edelman (Université Paris-Nanterre) :

« Somnambulisme magnétique et en deçà de la conscience : le rôle des femmes dans le processus de découverte de l’inconscient

17h : Florence Dumora (Université Paris-Diderot) :

« L’inconscient-rébus chez Maury, Hervey de Saint-Denys et Maurisset »

17h : Régine Plas (Centre Alexandre Koyré – EHESS-CNRS-MNHN) :

« A Symposium on the Subconscious" (1907) : l'inconscient d'avant Freud ?

Comité d’organisation :

Claude Millet (Université Paris-Diderot)

Paolo Tortonese (Université Sorbonne Nouvelle)

Juliette Vion-Dury (Université Paris 13)

