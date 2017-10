Reconstruire les villes

Annonce

Argumentaire

L’année 2017 marque le dixième anniversaire de la revue Semitica & Classica : revue internationale d’études orientales et méditerranéennes. À cette occasion, l’Académie accueille, dans sa prestigieuse salle de la fondation Cino del Duca, les 18 et 19 octobre 2017, un colloque autour du thème de la reconstruction des villes. Des historiens, archéologues, épigraphistes et philologues aborderont les rapports entre destruction et reprise en main, la distinction entre fondation et reconstruction, et proposeront des analyses ponctuelles, des études de cas ou des réflexions plus globales. Selon que les reconstructeurs sont les habitants d’avant la destruction ou un conquérant, et selon que la destruction est un fait de guerre, une catastrophe naturelle ou une volonté délibérée de rénovation et d’élimination des parties délabrées, la ville sera traitée comme un corps malade ou blessé et à soigner, réparer, amputer, ou comme un mort à enterrer, avec respect ou rage. Elle pourra encore être appréhendée comme un patrimoine à préserver ou à recycler, ou enfin comme un ennemi à oublier et à effacer des mémoires.La ville est ressentie dans sa réalité physique, humaine ou symbolique, conçue dans son ensemble ou à travers ses mythes et ses bâtiments emblématiques.

Programme

Mercredi 18 octobre

(9h30 - 12h45 ; 14h15 - 17h30)

Accueil et introduction, par M. Christian Robin, Président de l’Académie (CNRS, UMR 8167), et Mme Hedwige Rouillard-Bonraisin (École pratique des Hautes Études, Ve section)

Session 1 – L’historien et l’archéologue face aux sources

Présidence de séance : M. Christian Robin, Président de l’Académie (CNRS, UMR 8167)

M. Jean Margueron (École pratique des Hautes Études, IVe section), « 1) Méthodologie archéologique pour une approche de la ville ; 2) Les modalités de reconstruction des Villes II et III de Mari »

(École pratique des Hautes Études, IVe section), « 1) Méthodologie archéologique pour une approche de la ville ; 2) Les modalités de reconstruction des Villes II et III de Mari » Mme Despina Chatzivasiliou (École pratique des Hautes Études, Ve section), « La « reconstruction » d’Athènes après les guerres médiques »

(École pratique des Hautes Études, Ve section), « La « reconstruction » d’Athènes après les guerres médiques » M. Alexander Herda (Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Klassische Archäologie – Winckelmann-Institut), « Original and copy : Miletos before and after the Persian Wars »

(Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Klassische Archäologie – Winckelmann-Institut), « Original and copy : Miletos before and after the Persian Wars » M. Hedi Dridi (Université de Neuchâtel), « Reconstruire la ville à la mode punique : le cas de Sélinonte en Sicile »

Présidence de séance : M. Jean-Pierre Sodini, membre de l’Académie (professeur émérite de l’Université Panthéon-Sorbonne – CNRS, UMR 8167)

M. Jean Gascou (professeur émérite, Université Paris-Sorbonne – CNRS, UMR 8167), « L’évolution du paysage monumental d’Hermopolis Magna (Moyenne-Égypte) entre la fin de l’époque romaine et le milieu du VIIe siècle »

(professeur émérite, Université Paris-Sorbonne – CNRS, UMR 8167), « L’évolution du paysage monumental d’Hermopolis Magna (Moyenne-Égypte) entre la fin de l’époque romaine et le milieu du VIIe siècle » Mme Catherine Saliou (Université Paris-8 – École pratique des Hautes Études, IVe section – PSL), « Reconstruire Antioche ? »

(Université Paris-8 – École pratique des Hautes Études, IVe section – PSL), « Reconstruire Antioche ? » M. Paul Magdalino (professeur émérite à l’ Université Saint Andrews), « Modes of reconstruction in Byzantine Constantinople »

Présidence de séance : Mme Madeleine Scopello, correspondant de l’Académie (École pratique des Hautes Études, Ve section – CNRS, UMR 8167)

M. Jean-Baptiste Humbert , correspondant de l’Académie (École biblique et archéologique française de Jérusalem), « « Gaza deserta », exemple d’une « ville déplacée » »

, correspondant de l’Académie (École biblique et archéologique française de Jérusalem), « « Gaza deserta », exemple d’une « ville déplacée » » M. Denis Genequand (Université de Genève), « Reconstruire ou transformer ? Palmyre et les villes de Syrie après la conquête islamique »

(Université de Genève), « Reconstruire ou transformer ? Palmyre et les villes de Syrie après la conquête islamique » Mme Élodie Vigouroux (Institut français du Proche-Orient, Beyrouth), « Alep après Tamerlan : la reconstruction de l’enceinte et son impact sur le paysage urbain (1400-1438) »

Jeudi 19 octobre

(10h - 12h15 ; 14h - 17h45)

Session 2 – Reconstructions : mémoires, mythes, idéologie, propagande

Présidence de séance : M. Denis Genequand (Université de Genève)

Mme Susanne Görke (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz – Institut für Klassische Sprachen und Literaturen, Universität Marburg), « Recontruire les villes et bâtiments : perspectives de l’Anatolie hittite »

(Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz – Institut für Klassische Sprachen und Literaturen, Universität Marburg), « Recontruire les villes et bâtiments : perspectives de l’Anatolie hittite » M. Robert Hawley (CNRS, UMR 8167 – École pratique des Hautes Études, Ve section), « Échos de la reconstruction de la ville d’Ougarit au XIIIe siècle av. J.-C. dans la littérature locale »

(CNRS, UMR 8167 – École pratique des Hautes Études, Ve section), « Échos de la reconstruction de la ville d’Ougarit au XIIIe siècle av. J.-C. dans la littérature locale » Mme Carole Roche-Hawley (CNRS, UMR 8167), « La mémoire des bâtiments entre les mains des scribes en Mésopotamie »

(CNRS, UMR 8167), « La mémoire des bâtiments entre les mains des scribes en Mésopotamie » M. Dominique Briquel, correspondant de l’Académie (professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne – École pratique des Hautes Études, IVe section), « La prétendue reconstruction de Rome après la catastrophe gauloise (390 av. J.-C.) »

Présidence de séance : M. Pierre Gros, membre de l’Académie (professeur émérite de l’Université de Provence)

M. D ominique-Marie Cabaret (École biblique et archéologique française de Jérusalem), « Aelia Capitolina, ville nouvelle surgie des ruines ? »

(École biblique et archéologique française de Jérusalem), « Aelia Capitolina, ville nouvelle surgie des ruines ? » Mme Madeleine Scopello , correspondant de l’Académie (École pratique des Hautes Études, Ve section – CNRS, UMR 8167), correspondant de l’Académie, « Autour de Carrhes : quelques témoignages chrétiens entre souvenirs bibliques et realia »

, correspondant de l’Académie (École pratique des Hautes Études, Ve section – CNRS, UMR 8167), correspondant de l’Académie, « Autour de Carrhes : quelques témoignages chrétiens entre souvenirs bibliques et realia » Mme Muriel Debié (École pratique des Hautes Études, Ve section – Sorbonne, PSL Research University Paris – CNRS, LEM, UMR 8584), « Réparer les brèches : théologie politique et mémoire des sièges dans les textes syriaques des frontières »

Présidence de séance : Mme Françoise Briquel-Chatonnet, correspondant de l’Académie (École pratique des Hautes Études, Ve section – CNRS, UMR 8167)

M. Charles Davoine (École française de Rome), « Les empereurs romains et la reconstruction des cités dans la Chronique de Malalas »

(École française de Rome), « Les empereurs romains et la reconstruction des cités dans la Chronique de Malalas » M. Federico Montinaro (Eberhard Karls Universität Tübingen), « Reconstructions réelles et reconstructions imaginaires à Byzance (VIe-Xe s.) »

(Eberhard Karls Universität Tübingen), « Reconstructions réelles et reconstructions imaginaires à Byzance (VIe-Xe s.) » M. Christian Robin, Président de l’Académie (CNRS, UMR 8167), « Villes fantômes des déserts d’Arabie et colère divine »

Conclusions