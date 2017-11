Naissances au Sud, naissances au Nord : quelles convergences ?

Annonce

Ce colloque est organisé dans le cadre du Programme International de Coopération Scientifique Nacimientos mexicanos (PICS NACIMEX)

Argumentaire

Dans nombre de pays, les évolutions sociales et économiques, parfois associées à des politiques encourageant la limitation des naissances, ont entrainé une rapide transition démographique de la fécondité. Cette évolution parfois extrêmement rapide a favorisé une convergence avec les niveaux enregistrés dans les pays du Nord. Au-delà d’une similitude de niveaux, ce colloque souhaite interroger la signification et les conséquences de ces évolutions dans différentes sphères en lien avec la procréation, la famille, la parentalité. La naissance d’un enfant est devenue un événement moins fréquent dans la vie des individus et l’hypothèse peut être faite que cela a eu des répercussions sur les représentations et les comportements de l’ensemble des processus affectant les dynamiques de formation des familles, la planification familiale, la santé de la reproduction et la parentalité.

Programme

Mercredi 04 octobre 2017

Université Paris Nanterre - Salle des conférences Bât. B

10h : Ouverture du colloque

Hervé Serry (Directeur du Cresppa)

Silvia Giorguli Saucedo (Présidente de EL COLMEX) représentée par :

Maria Eugenia Cosio Zavala (Université Paris Nanterre-Cresppa-El COLMEX)

Carole Brugeilles (Directrice du Cresppa-GTM)



10h30-12h30 Session 1 : Naissances - Normes sociales, écarts à la norme

Modération : Didier Breton (Université de Strasbourg-SAGE)

Magali Mazuy (Ined et Centre Max Weber) : Envie d’enfant n’attendez pas ! Les ressorts d’une injonction sociale

Magali Mazuy (Ined et Centre Max Weber) : Envie d'enfant n'attendez pas ! Les ressorts d'une injonction sociale

Julie Baillet (Université Paris Nanterre-Cresppa-Cemca) : Avoir un enfant avant 20 ans. Quelles conséquences sur la trajectoire reproductive des femmes ? Comparaison de trois générations de femmes appartenant à un contexte urbain

Aurélien Dasré (Université Paris Nanterre-Cresppa), Angela Greulich (Université Paris 1-CES) : Two or Three Children? Turkish Fertility at a Crossroads

14h-16h Session 2 : Inégalités sociales et fécondité

Modération : Magali Mazuy (Ined et Centre Max Weber)

Maria Eugenia Cosio Zavala (Université Paris Nanterre-Cresppa-El COLMEX) : La diversité sociale de la fécondité féminine et masculine au Mexique

Maria Eugenia Cosio Zavala (Université Paris Nanterre-Cresppa-El COLMEX) : La diversité sociale de la fécondité féminine et masculine au Mexique

Germán Vázquez (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) : Las diferencias en la fecundidad asociadas a la diversidad étnica en México en los años 2000 y 2015

Kira Gonzalez (El COLMEX) : Nivel de fecundidad de las mujeres y desigualdad social en México

16h30-18h30 Session 3 : Migration, formation familiale, fécondité

Modération : France Guérin (Ined)

David Lindstrom (Brown University), Silvia Giorguli Saucedo (El COLMEX) : Migracion Mexicana hacia los Estados Unidos y la Formacion Familiar : Nuevos Patrones

David Lindstrom (Brown University), Silvia Giorguli Saucedo (El COLMEX) : Migracion Mexicana hacia los Estados Unidos y la Formacion Familiar : Nuevos Patrones

Nicolas Brunet (Universidad de la Republica), Pascal Sebille (Université Rennes 2-ESO) : Migración y fecundidad en México : cambios y persistencias de una relación compleja

Didier Breton (Université de Strasbourg-SAGE), Franck Temporal (Université Paris Descartes-Ceped), Floriane Varieras (Université de Strasbourg-SAGE) : Migration, fécondité à Mayotte

Jeudi 05 octobre 2017

Site CNRS Pouchet - Salle des conférences

9h30-12h Session 4 : Méthodes, moyens, modalités de planification de la fécondité

Modération : Hélène Bretin (Université Paris 13-IRIS)

Carole Brugeilles (Université Paris Nanterre-Cresppa), Olga Rojas (EL COLMEX) : Inicio de la práctica anticonceptiva, género y desigualdad social en México

Carole Brugeilles (Université Paris Nanterre-Cresppa), Olga Rojas (EL COLMEX) : Inicio de la práctica anticonceptiva, género y desigualdad social en México

Agnès Guillaume (Ceped-IRD), Susana Lerner (El COLMEX) , Lucia Melgar (ITAM-Mexico) : Maternité et débat sur l'avortement au Mexique

Cécile Ventola (Université Paris 11-Ined) : Le sexe des responsabilités contraceptives : pratiques et représentations des professionnel.le.s de santé en France et en Angleterre

Marie Claire Peytrignet (Université de Genève), Rossier Clémentine (Université de Genève) : Le recours à l'abstinence au Niger : est-ce que les femmes sont satisfaites de cette méthode d'évitement de grossesses?

13h30-15h30 Session 5 : Parentalité

Modération : Jeanne Moeneclaey (Cnaf)

Olga Rojas (El COLMEX), Mario Martínez (UNAM) : Changements dans la vie familiale et la paternité au Mexique. Quelques considérations sur la participation masculine aux soins des enfants

Olga Rojas (El COLMEX), Mario Martínez (UNAM) : Changements dans la vie familiale et la paternité au Mexique. Quelques considérations sur la participation masculine aux soins des enfants

Bénédicte Gastineau (LPED-AMU-IRD), Agnès Adjamagbo (LPED-AMU-IRD) : Familles et parentalité à Cotonou

Olivia Samuel, Yoann Demoli, Christine Hamelin, Anne Paillet (Université Versailles Saint-Quentin-Printemps), Rose Prigent, Carole Brugeilles (Université Paris Nanterre-Cresppa) : Des mères et des pères face aux soins du nourrisson : variations sociales des pratiques et des goûts

16h-18h30 Session 6 : Médicalisation de la reproduction

Modération : Françoise Lestage (Université Paris Diderot-Urmis)

Maria Eugenia Olavarria (Universidad Autónoma Metropolitana de México) : Diversidad y desigualdad de la procreación médicamente asistida en México (2015-2016)

Maria Eugenia Olavarria (Universidad Autónoma Metropolitana de México) : Diversidad y desigualdad de la procreación médicamente asistida en México (2015-2016)

Virginie Rozée (Ined) : La maternité en France au prisme des nouvelles techniques de reproduction

Clémence Schantz (Ceped-IRD) : La périnéorraphie obstétricale : une atteinte des droits des femmes dans un contexte de biomédicalisation récente et massive de l'accouchement au Cambodge

Juan Guillermo, Figueroa Perea, Yeimi Colín Paz (EL COLMEX) : Algunos dilemas teóricos, metodológicos y políticos asociados al estudio de la salud de los progenitores del sexo masculino

18h30 Clôture du colloque

