Annonce

Argumentaire

Le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé de Guinée (CNERS), le Comité National de Bioéthique de Guinée ainsi que le Comité Consultatif de Déontologie et d’Ethique (CCDE) de l’IRD organisent un colloque à Conakry sur l’éthique de la recherche scientifique, les 6 et 7 février 2018, suivi d’une journée de formation le 8 février 2018.

Ce colloque souhaite associer les chercheurs guinéens et ceux exerçant dans les principales institutions nationales et internationales de recherche présentes en Afrique Centrale et de l’Ouest.

Ce colloque a 3 objectifs :

Permettre un échange d'expériences sur les questions éthiques des chercheurs travaillant dans les domaines de l'environnement, de l'étude des sociétés et de la santé.

Identifier et discuter les principes et les règles éthiques les plus communément appliqués par ces chercheurs et prendre connaissance de leurs propositions.

Contribuer à une meilleure connaissance des principes et des règles éthiques en vigueur au niveau international, applicables à la recherche pour le développement, et en particulier mettre en valeur le point de vue spécifique des chercheurs africains sur ces questions.

Les chercheurs exerçant dans un des pays d’Afrique Centrale ou de l’Ouest sont invités à présenter leur expérience dans leur domaine de recherche, en insistant sur les questions d’éthique et d’équité en lien avec leurs propres travaux de recherche.

Les thèmes susceptibles d’être abordés d’un point de vue éthique sont les suivants :

Environnement : environnement rural et urbain, déforestation, gestion de l’eau, barrages, biodiversité, changement climatique...,

Société : pauvreté, inégalité, éducation, exclusion sociale, logement, conditions de travail, genre, migrations, religion….

Santé : Ebola, VIH/SIDA, Choléra, Zika, hépatites, trypanosomiase, paludisme, tuberculose, essais cliniques, essais vaccinaux, épidémies émergentes, malnutrition, accès aux services de santé, qualité des soins...

Modalités de soumission à l’appel à communication

Les chercheurs exerçant dans un des pays d’Afrique centrale ou de l’Ouest sont invités à présenter leur expérience dans leur domaine de recherche, en insistant sur les questions d’éthique et d’équité en lien avec leurs propres travaux de recherche.

Format des communications :

Deux types d’interventions sont possibles, une présentation orale ou un poster. Les propositions peuvent être transmises en français ou en anglais.

Les présentations orales se feront principalement en français et pour ceux qui le souhaitent en anglais. Il n’y aura pas de traduction simultanée. Elles seront de 20 minutes maximum suivies d’une discussion de 10 minutes.

Les posters seront à présenter en format A1 ou A0.

Modalités de soumission :

La date limite pour soumettre un projet de communication est fixée au :

30 octobre 2017

Elles devront être impérativement adressées par mail à l’adresse : ccde@ird.fr

Le message sera constitué de deux fichiers Word :

Le premier, intitulé « Nom, prénom, Informations », indiquera le nom de l’auteur, une adresse de contact, son affiliation institutionnelle, sa discipline, son poste actuel, un bref résumé de son CV (10 lignes maximum), le titre de la communication et s’il s’agit d’une présentation orale ou d’un poster.

Le second intitulé « Nom, prénom, Communication », comprendra le titre provisoire, un résumé de 400 mots maximum, 5 mots-clés, une bibliographie indicative (5 références maximum). Ce document ne dépassera pas une page en police Times new Roman, corps 11, texte justifié à gauche et à droite.

Le résumé de 400 mots devra répondre aux points suivants :

Fondement et objectifs de votre recherche,

Cadre conceptuel / contexte théorique,

Méthodologie,

Principaux résultats et éventuellement recommandations,

Réflexion et/ou questions éthiques posées par cette recherche,

Conclusions.

La sélection des propositions de communication :

Au cours du mois de novembre, les communications seront examinées et sélectionnées d’un commun accordpar les membres du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé de Guinée et par le Comité Consultatif de Déontologie et d’Ethique (CCDE) de l’Institut de Recherche pour le développement (IRD, France)

Pour le CNERS, sous la responsabilité de sa présidente : le Pr Oumou Younoussa Bah Sow et pour le CCDE, sous la responsabilité de sa présidente : madame le professeur Anne Marie Moulin. La liste complète des membres du CNERS est consultable en ligne : http://cners-guinee.org/ : notre équipe et pour le CCDE : http://www.ird.fr/l-ird/l-organigramme/instances-et-comites/le-comite-consultatif-de-deontologie-et-d-ethique/les-membres-du-comite-2013-2017

Calendrier

Date limite de soumission : 30 octobre 2017

Notification aux participants : 30 novembre 2017

Date limite d’inscription au colloque : 30 décembre 2017

Dates du colloque : 6-7 février 2018

Journée de Formation : 8 février 2018

Comité scientifique