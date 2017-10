L’itinérance du pouvoir en Méditerranée médiévale II

Annonce

Argumentaire

Ce séminaire de recherche, coordonné par Jean-Baptiste Delzant, Élisabeth Malamut et Mohamed Ouerfelli, a pour vocation de rassembler autour de thèmes fédérateurs historiens, archéologues et historiens de l’art, spécialistes des mondes médiévaux méditerranéens. Interdisciplinaire et comparatiste, il propose une approche de l’économie et des sociétés du monde méditerranéen. Organisé en cycles de deux ans, il est l’occasion de dresser un tableau des dernières recherches autour de thèmes transversaux, communs aux espaces et disciplines concernées par la Méditerranée médiévale. Plusieurs thèmes ont retenu l’attention des chercheurs invités :

Les échanges : paix, contacts, commerce en Méditerranée (2008-2010)

La ville méditerranéenne au Moyen Âge (2010-2012)

Guerre et paix en Méditerranée médiévale (2012-2014)

Jeux et fêtes en Méditerranée médiévale (2014-2016)

L’itinérance du pouvoir en Méditerranée médiévale (2016-2018)

Les séances ont lieu de 14h00 à 17h00.

Programme

16 octobre 2017 : Femmes de pouvoir en itinérance

Sophie Coussemacker (Université Bordeaux Montaigne), Maria de Molina, épouse, mère et grand-mère de roi, deux fois régente : l’exercice itinérant du pouvoir au milieu des vicissitudes et des rebellions

Régine Le Jan (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Reines et duchesses dans les royaumes postcarolingiens : itinérance du pouvoir et frontières de genre

13 novembre 2017 : Itinérance du pouvoir militaire

Abbès Zouache (CNRS), Itinérance du pouvoir militaire dans l’Orient médiéval (xi e - xv e siècle)

Florian Besson (Université de Lorraine), « Ce qu'un homme à cheval peut faire en une journée ». Mobilités seigneuriales et contrôle de l'espace dans les Etats latins d'Orient (1097-1229)

15 janvier 2018 : Déplacement des élites religieuses

Armand Jamme (CNRS), Montrer le chef, mouvoir sa cour. Le cas du pape et de ses légats en France et en Italie au xiv e siècle

Marie-Myriam Carytsiotis (Aix-Marseille Université), Les voyages des moines de Patmos

5 février 2018 : La cour en déplacement

Élisabeth Malamut (Aix-Marseille Université), Les étapes du voyage de Jean VIII au concile de Ferrare-Florence (1438-1439)

Élisabeth Lalou (Université de Rouen Normandie), Les étapes de l'itinéraire de Philippe IV le Bel (1285-1314)

19 mars 2018 : Itinérance des ambassadeurs