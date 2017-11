Afriques : sociétés en mouvement

Annonce

Argumentaire

L’image de l’Afrique a longtemps oscillé entre afro-pessimisme et vision irénique. Les études récentes, menées notamment en France, viennent casser les stéréotypes et proposer un véritable renouvellement. D’abord presque exclusivement anthropologiques, elles ont adopté une démarche pluridisciplinaire convoquant histoire, géographie, archéologie et s’ouvrant à de nouveaux terrains d’investigations. Les études sur l’Afrique orientale permettent ainsi un renouveau de l’historiographie de l’esclavage jusqu’à récemment centrée sur la traite atlantique. De même les historiens du fait colonial insistent aujourd’hui sur les effets retours, les réverbérations entre métropole et colonies, ou encore sur la superposition des logiques impériales. De nouveaux sujets ont également ouvert la voie à un déplacement du regard : ainsi l’étude des migrations des subsahariens a permis la remise en cause des constructions nationales en induisant un processus de « cosmopolitisation ».

Un tel redéploiement témoigne de l’émergence d’une génération de jeunes chercheurs, arabisants ou sémitisants, connaissant les langues de l’espace subsaharien et directement en prise avec les African Studies, anglophones et germanophones. Il permet par ailleurs une meilleure compréhension des enjeux du présent et de l'actualité.

Ce cycle de conférences se veut une fenêtre sur ce renouvellement récent des études africaines en France. Il a lieu les mardis de 18h30 à 20h30.

Programme

- Le soufisme au Sénégal

Fabienne Samson, Anthropologue, Chargée de recherche, IRD, IMAF, « Réformes au sein du soufisme au Sénégal. Un champ religieux en mutation ».

- Sahel et Sahara au XIXe siècle

Camille Lefebvre, Historienne, Chargée de recherche, CNRS, IMAF, « Sources et matériaux d’une histoire du Sahel et du Sahara au XIXe siècle ».

- Nouveaux regards sur l’esclavage

Anaïs Wion , Historienne, Chargée de recherche, CNRS, IMAF « L'esclavage et le travail contraint dans l'Éthiopie chrétienne médiévale et pré-contemporaine »

, Historienne, Chargée de recherche, CNRS, IMAF « L'esclavage et le travail contraint dans l'Éthiopie chrétienne médiévale et pré-contemporaine » Henri Médard, Historien, Professeur, Aix-Marseille Université « Une redéfinition des catégories de genre en Afrique orientale au XIX e siècle. L’esclavage au royaume du Buganda (Ouganda) ».

- Les djihads des XVIIIe et XIXe siècles au Sahel

Abdel Wedoud Ould Cheikh , Anthropologue, Professeur émérite, Université de Lorraine, « Shurbubba, fin du XVII e siècle (Mauritanie) : une lointaine étincelle saharienne des djihads sahéliens des XVIII e -XIX e siècles ? »

, Anthropologue, Professeur émérite, Université de Lorraine, « Shurbubba, fin du XVII siècle (Mauritanie) : une lointaine étincelle saharienne des djihads sahéliens des XVIII -XIX siècles ? » Jean Schmitz, Anthropologue, Directeur de recherche, IRD, IMAF « Au Sahel : des révolutions musulmanes du XVIIIe siècle (Sénégal, Guinée) aux djihads expansionnistes et au "second esclavage" du XIX e siècle (Nigeria, Mali, Cameroun…) »

- Le terrorisme islamiste au Sahel

Marc-Antoine Pérouse de Montclos , Politiste, Directeur de recherche, IRD « Le djihad au Sahel : local ou global ? »

, Politiste, Directeur de recherche, IRD « Le djihad au Sahel : local ou global ? » Elodie Apard, Historienne, Directrice de l'IFRA-Nigeria « De la secte au Califat : analyse sémantique de l'évolution de Boko Haram ».

- L’enseignement de l’Histoire en Afrique

Iris Seri-Hersch , Historienne, Maître de conférences, Aix-Marseille Université, IREMAM « Souveraineté et enseignement de l’histoire dans le Soudan "oriental" (1900-1970) »

, Historienne, Maître de conférences, Aix-Marseille Université, IREMAM « Souveraineté et enseignement de l’histoire dans le Soudan "oriental" (1900-1970) » Kmar Bendana, Historienne, Professeure, Université de la Manouba, Tunis « Eléments pour un état de l’enseignement de l’histoire de l’Afrique en Tunisie ».

- L’Afrique dans la colonisation

Odile Goerg, Historienne, Professeure, Université Paris Diderot, CESSMA « Des Africains dans la colonisation. La nouvelle donne des années 1950 : cinéma, culture et politique ».

- Islam en Afrique de l'Ouest

Marie Miran-Guyon , Anthropologue et historienne, Maître de conférences, EHESS, IMAF « Qui parle au nom de l’islam en Afrique de l’Ouest ? Retour sur un siècle de foisonnement associatif islamique »

, Anthropologue et historienne, Maître de conférences, EHESS, IMAF « Qui parle au nom de l’islam en Afrique de l’Ouest ? Retour sur un siècle de foisonnement associatif islamique » Seydi Diamil Niane, Islamologue, Université de Strasbourg, Chercheur associé, Timbuktu Institute « Les confréries soufies sénégalaises à l’épreuve du wahhabisme ».

- La modernité en Afrique