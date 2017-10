Annonce

Présentation

L'École des hautes études en sciences sociales est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « grand établissement » assurant une mission de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales et de formation à la recherche.

L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants (avec près de 250 thèses soutenues par an dans toutes les disciplines des sciences sociales) et 1 200 masterants. L’EHESS est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales (300 chercheurs, 170 ITA membres des 35 unités mixtes de recherche).

Outre ses implantations parisiennes, l'École compte trois implantations en région, Marseille, Toulouse et Lyon.

L’École des hautes études en sciences sociales a rejoint en 2014 la Communauté d’universités et d’établissements Paris Sciences et Lettres pour développer, avec ses partenaires, un enseignement et une recherche d’excellence dans les sciences humaines et sociales.

Les directeurs/directrices d'études et les maître(sse)s de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont chargés :

D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences sociales qui inclut également les rapports que les sciences sociales entretiennent avec les mathématiques et les sciences de la nature et de la vie ; D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche en sciences sociales, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ; D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers en sciences sociales et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances dans les sciences sociales.

Profils

Les postes ouverts au concours ne sont pas fléchés vers une discipline en particulier.

Les profils interdisciplinaires et ouverts sur l’international sont particulièrement recherchés.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Dans le cadre du respect de l’égalité hommes/femmes, la politique de recrutement de l’EHESS vise à améliorer la représentation des femmes dans ses effectifs.

Modalités de candidature

Je postule :

1/Enregistrement obligatoire de votre candidature via l’interface emploi de l’EHESS (du lundi 2 octobre 2017 au vendredi 3 novembre 2017) :

L’inscription au concours via le formulaire en ligne est obligatoire (http://recrutement.ehess.fr:) et permet également de vous recontacter pour fixer un rendez-vous pour le dépôt de votre dossier de candidature le cas échéant.

Les éléments suivants doivent impérativement être joints lors de votre inscription en ligne :

projet de recherche

CV

Résumé CV/Projet de recherche en 2 pages (« recto/verso »)

2/ Envoi/Dépôt des dossiers papiers :

Seuls seront pris en considération les documents effectivement déposés ou envoyés

au plus tard le vendredi 3 novembre 2017.

Les dossiers de candidature peuvent être remis en mains propres sur rendez-vous au Bureau du recrutement de l’EHESS ou envoyés par courrier postal.

Dépôt physique à nos bureaux au plus tard le vendredi 3 novembre 2017 à 16h30.

Le dossier est à remettre, sur rendez-vous uniquement , au Bureau du recrutement, au 8e étage,

54, boulevard Raspail, Paris 6e.

Envoi postal au plus tard le vendredi 3 novembre 2017 à minuit, le cachet de la poste faisant foi, à :

Ecole des hautes études en sciences sociales/Bureau du recrutement

Recrutement enseignants-chercheurs 2018

54, boulevard Raspail

75006 Paris

Pour être recevables, les dossiers doivent être présentés en 3 exemplaires papiers identiques et complets ainsi qu’un exemplaire obligatoirement au format PDF fourni sur une clé USB ou un CD-Rom.

Les détails sur la procédure à suivre et les pièces à transmettre sont indiqués sur les fiches de procédure de chaque emploi.

Calendrier et évaluation

Après clôture des inscriptions, les candidatures à la direction d’études reçues sont soumises à une commission puis à l'assemblée des directeurs/directrices d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

Les candidatures à la maîtrise de conférences reçues, sont soumises à une commission puis à l'assemblée des maître(sse)s de conférences et des directeurs/directrices d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

Ces commissions et assemblées se réunissent en mars/avril 2018 et proposent, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

Ces propositions sont ensuite transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Les résultats seront consultables sur le site de l’EHESS mi-avril 2018.

Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter à l’adresse suivante : recrutement-admin@ehess.fr