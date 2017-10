Annonce

Organisé à l’occasion du Centenaire de l’Institut d’Études Hispaniques de l’Université de Paris (1917-2017), ce colloque international se propose de réfléchir sur la place qui a été accordée, tout au long du XXe siècle, aux langues et aux cultures ibériques et ibéro-américaines dans le monde universitaire parisien. La réflexion engagée embrasse l’histoire de l’hispanisme parisien depuis ses débuts, en 1906, où fut créée la première chaire d’Espagnol à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris, jusqu’à la fin des années soixante, où naquirent d’autres universités, dont la « Sorbonne-Nouvelle ». Outre l’étude du contexte historique qui favorisa la fondation et la consolidation de l’Institut d’Études Hispaniques, dans le cadre des relations diplomatiques hispano-françaises, on s’intéressera aux échanges intellectuels ayant accompagné l’essor de l’hispanisme en France et dans d’autres pays.

L’objectif de ce colloque est aussi d’analyser le processus ayant conduit à la construction de nouveaux savoirs universitaires autour des langues, littératures et civilisations étrangères, leur champ disciplinaire s’étendant progressivement de la philologie à l’analyse littéraire, l’histoire et la civilisation, ainsi que les beaux-arts – architecture, peinture, arts décoratifs, musique et danse, etc.

Cette perspective comparatiste permettra de confronter l’émergence et la consolidation des études hispaniques à l’Université de Paris aux expériences de formations disciplinaires semblables de langues modernes – anglicistes, germanistes, italianistes, slavistes, etc. – qui eurent, comme les hispanistes, à mener un combat, dans le but d’être reconnus comme représentants et spécialistes de champs disciplinaires autonomes et légitimes. Il s’agira ainsi d’approfondir l’étude des similitudes et des dissemblances dans la construction des savoirs universitaires aujourd’hui désignés en France sous le sigle LLCE (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères). Dans une perspective diachronique nous menant jusqu’aux réformes universitaires post-1968, l’on verra comment l’introduction de ces axes dans l’enseignement supérieur et la recherche est significative d’une évolution des études aréales à la Sorbonne et permet de comprendre leur actuelle configuration.

Colloque international prévu les 9-10 octobre 2017

Le colloque sera organisé autour de cinq axes thématiques :

1/ Université et diplomatie : la naissance d’un Institut

2/ Le rayonnement de l’hispanisme parisien à travers quelques figures

3/ Table ronde : De la Péninsule ibérique aux Amériques

4/ Les études aréales à l’Université de Paris : débats et polémiques entre les langues

5/ Langues et cultures étrangères : construction d’un champ (pluri)disciplinaire

Miguel RODRIGUEZ (Paris-Sorbonne – crimic/iberhis)

Antonio NINO (Universidad Complutense)

Renée-Clémentine LUCIEN (Paris-Sorbonne – crimic/iberhis)

David MARCILHACY (Paris-Sorbonne – crimic/iberhis)

Marie-Angèle OROBON (Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

09 octobre 2017

9h00 Accueil, présentation et ouverture du colloque

11h00 Ouverture du colloque :

Barthélémy Jobert, Président de l'Université Paris-Sorbonne ;

Fernando Puig de la Bellacasa, Conseiller d'éducation de l'Ambassade d'Espagne ;

Nancy Berthier, Directrice de l'UFR d'Études Ibériques et Latino-Américaines ;

, Directrice de l’UFR d’Études Ibériques et Latino-Américaines ; Miguel Rodriguez, Directeur du CRIMIC.

Conférence inaugurale de Jean-François Botrel (Université Rennes 2)

Université et diplomatie : la naissance d’un institut

Modératrice : Mercedes Yusta (Université Paris 8)

Jean-Marc Delaunay (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle), La création de l’Institut d’Études Hispaniques : contexte et enjeux

(Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle), La création de l’Institut d’Études Hispaniques : contexte et enjeux Antonio Niño (Universidad Complutense de Madrid), El hispanismo en la Sorbona : estrategias académicas, políticas y diplomáticas

(Universidad Complutense de Madrid), El hispanismo en la Sorbona : estrategias académicas, políticas y diplomáticas Álvaro Ribagorda (Universidad Carlos III de Madrid), La Gran Guerra y el desarrollo institucional del hispanismo en Francia y Gran Bretaña

(Universidad Carlos III de Madrid), La Gran Guerra y el desarrollo institucional del hispanismo en Francia y Gran Bretaña Octavio Ruiz-Manjón (Universidad Complutense de Madrid), El Instituto de las Españas de la Universidad de Columbia y el hispanismo en los Estados Unidos

14h30 Le rayonnement de l’hispanisme parisien à travers quelques figures

Modérateur : Jean-Pierre Étienvre (Université Paris-Sorbonne) Darío R. Varela Fernández (Université du Maine, CERHIO, UMR 6258)

Ernest Martinenche et ses réseaux intellectuels : construction de l’hispanisme français, María José Solanas Bagüés (Universidad de Zaragoza)

(Universidad de Zaragoza) Aurelio Viñas Navarro, apuntes biográficos de un historiador español en el Institut d’Études Hispaniques, Zorann Petrovici (Universidad Complutense de Madrid)

(Universidad Complutense de Madrid) La Fondation Cambó à la Sorbonne : une entreprise d’internationalisation de la culture catalane, Eliseo Trenc (Université de Reims)

(Université de Reims) Joan Estelrich : le parcours d’un catalaniste à l’époque franquiste, Camille Lacau Saint-Guily (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC)

(Université Paris-Sorbonne, CRIMIC) Robert Ricard dans les années 1930-1940 ou les prises de position politique peu connues d’un futur Directeur de l’Institut d’Études Hispaniques, Jean Canavaggio (Université Paris Nanterre)

En souvenir de Charles V. Aubrun

18h-19h30 Table ronde « De la Péninsule Ibérique aux Amériques »

Table ronde animée par Renée-Clémentine Lucien (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC)

Michel Bertrand (Casa de Velázquez, Madrid)

(Casa de Velázquez, Madrid) Pierre Civil (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, LECEMO)

(Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, LECEMO) Olivier Compagnon (IHEAL, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, CREDA)

(IHEAL, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, CREDA) François Delprat (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, CRICCAL)

(Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, CRICCAL) Bernard Lavallé (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle)

(Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) Jacqueline Penjon (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, CREPAL)

10 octobre 2017

9h00 Les études aréales à l’université de Paris : débats et polémiques entre les langues

Modératrice : Julie Amiot-Guillouet (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC)

David Marcilhacy (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC), La création des instituts de langues et cultures étrangères en Sorbonne : renouvellement et internationalisation de l’Université de Paris (1896-1939)

(Université Paris-Sorbonne, CRIMIC), La création des instituts de langues et cultures étrangères en Sorbonne : renouvellement et internationalisation de l’Université de Paris (1896-1939) Xavier Galmiche (Université Paris-Sorbonne, UMR 8224 Eur’Orbem), Le comparatisme typologique, clef de l’émergence des recherches sur l’Europe centrale et orientales (1853-1930)

(Université Paris-Sorbonne, UMR 8224 Eur’Orbem), Le comparatisme typologique, clef de l’émergence des recherches sur l’Europe centrale et orientales (1853-1930) Sylvain Briens (Université Paris-Sorbonne, REIGENN), La chaire d’études scandinaves de la Sorbonne (1909) : entre boréalisme et modernité

(Université Paris-Sorbonne, REIGENN), La chaire d’études scandinaves de la Sorbonne (1909) : entre boréalisme et modernité Jean-François Laplénie (Université Paris-Sorbonne, REIGENN), Germanistique de combat, germanistique en dialogue : l’Institut d’Études germaniques de l’Université de Paris

(Université Paris-Sorbonne, REIGENN), Germanistique de combat, germanistique en dialogue : l’Institut d’Études germaniques de l’Université de Paris Claire Tardieu (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, PRISMES), Trajectoires des études anglicistes en Sorbonne

(Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, PRISMES), Trajectoires des études anglicistes en Sorbonne Jean Belorgey (Université de Cergy-Pontoise), Les débuts de l’hispanisme en France d’après une correspondance inédite (Gaston Rimey et Peseux-Richard)

14h30 Langues et cultures étrangères, construction d’un champ (pluri)disciplinaire

Modératrice : Catherine Heymann (Université Paris Nanterre)

Miguel Rodríguez et Laurence Breysse-Chanet (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC) « Hispania » 1918-1922, une publication de l’Institut : la construction d’une discipline histoire et civilisation

et (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC) « Hispania » 1918-1922, une publication de l’Institut : la construction d’une discipline histoire et civilisation Ignacio Peiró Martín (Universidad de Zaragoza), El hispanismo francés y la historiografía española a través de la correspondencia de Alfred Morel-Fatio: 1914-1924

(Universidad de Zaragoza), El hispanismo francés y la historiografía española a través de la correspondencia de Alfred Morel-Fatio: 1914-1924 Marie-Angèle Orobon (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, CREC), La civilisation dans les études hispaniques (1900-1969) : la construction d’un champ langue et littérature

(Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, CREC), La civilisation dans les études hispaniques (1900-1969) : la construction d’un champ langue et littérature Corinne Mencé-Caster (Université Paris-Sorbonne, CLEA), Les études sur la langue à l’Institut : traits d’union entre grammaire et linguistique, entre romanité et hispanisme, entre Ancien Monde et Nouveau Monde

(Université Paris-Sorbonne, CLEA), Les études sur la langue à l’Institut : traits d’union entre grammaire et linguistique, entre romanité et hispanisme, entre Ancien Monde et Nouveau Monde Elisa Ruiz García (Universidad Complutense de Madrid), Mathilde Pomès, eminente hispanista, traductora y poeta

Hispanisme et études appliquées