Annonce

Apresentação

Entre 14 e 16 de dezembro do corrente ano pretendemos promover um encontro interdisciplinar de jovens investigadores na Universidade do Minho (Braga, Portugal).

A ideia parte, precisamente, da orgânica que dá corpo ao Centro de Investigação ao qual somos afetos (Laboratório de Paisagens, Património e Território – Lab2PT da Universidade do Minho), cujo nome matizará as principais linhas do evento. Este pretende abordar de forma holística diversas áreas do saber em interação, como a Arquitetura, a Arqueologia, a Geografia, a Geologia, a História, o Turismo, o Património, as Tecnologias de Informação, etc.

Ainda que o programa detalhado não esteja disponível, podemos adiantar que consistirá em 2 dias de apresentações de trabalhos - comunicações e pósteres - e um terceiro que incluirá visitas guiadas a pontos de interesse cultural nas cidades de Braga e Guimarães, terminando com um verde de honra.

Submissão de propostas

Os resumos dos trabalhos a apresentar deverão ser submetidos

até 30 de outubro

(regras de submissão disponíveis em https://ejipater.wixsite.com/eji17/regras-de-submissao).

Todas as informações relativas ao encontro poderão ser encontradas em ejipater.wixsite.com/eji17 (PT) e ejipater.wixsite.com/eji17eng (EN).

Poderão seguir o encontro nas redes sociais em https://www.facebook.com/Eji-Pater-120418098623313/

Esperamos poder contar com a participação de todos!

Formatação do texto do resumo:

1. Título (português e inglês): Times New Roman 14, a itálico negrito, centrado e espaçamento simples.

2. Nome do(s) autor(es), respetiva filiação e contacto de email: Times New Roman 10, centrado e espaçamento simples. Filiação em nota de rodapé.

3. Resumo (até 300 palavras) e 5 palavras-chave: Times New Roman 12, normal, justificado e espaçamento simples.

4. Bibliografia: Times New Roman 12, normal, justificado, avanço na 1ª linha de 1,25 e espaçamento simples.

5. Normas de publicação das referencias bibliográficas:

http://www.sdum.uminho.pt/Default.aspx?tabid=4&pageid=313&lang=pt-PT

6. Curta biografia do primeiro autor.

7. Submissão para o endereço de email: eji.pater@gmail.com (indicando no assunto o tipo de trabalho a submeter: comunicação ou poster).

A Comissão Organizadora

Hugo Aluai Sampaio

Jorge Ribeiro

Márcia Oliveira

Daniela Cardoso

António Pereira

Carla Xavier

Juliana Alves

Comissão Científica