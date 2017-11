Annonce

Le département d’histoire du Collège militaire royal du Canada organise un symposium bilingue d’histoire militaire les 2 et 3 novembre 2017 ayant pour thème « l’histoire du maintien de la paix : nouvelles perspectives ». De nombreux(ses) conférenciers(ères) du Canada, des États-Unis, de l’Afrique et de l’Australie proposeront leur vision, non seulement des opérations qui ont eu lieu mais aussi examineront les perspectives pour les nouvelles opérations de maintien de la paix dans un monde en changement, où les guerres prennent différentes formes et où les opérations de maintien de la paix doivent ajuster leur intervention en fonction des forces en présence.

History Department Symposium Programm 2017

Programme

Wednesday November 1st

Souper accueil avec les conférenciers (facultatif)

Thursday November 2nd

8h30-9h00: Opening remarks by recteur M. H.J . (Harry) Kowal, (Ph.D, CD, RMC, BEng, MSAe, MA(SS), MDS, PhD, PEng, BGen (Ret)), du commandant du Collège, le Brigadier-général Sébastien Bouchard (CMR / RMC 1993) et du Lieutenant-général M.J. Hood, CMM, CD, Commandant de l’Aviation royale canadienne.

9h00-10h00: Conférencier invité - Guest Speaker : Walter A. Dorn, Department of Defence Studies, Canadian Force College and Royal Military College of Canada : « Air Power in the UN Operations »

10h00-10h15: Pause-café – Coffee break

10h15-12h15: New Perspectives on Peacekeeping’s Past

Michael Carroll , MacEwan University: « UNEF: The Origins and Realities of Canadian Peacekeeping ».

Michael Holm , Boston University: «A Clash of Ideals? American Victory Culture and the Debate over Peacekeeping».

, Boston University: «A Clash of Ideals? American Victory Culture and the Debate over Peacekeeping». Kofi Nsia-Pepra, International Relations, Ohio Northern University: « Robust Peacekeeping: The Most Appropriate Operational Paradigm to Adress Contemporary UN Peacekeeping Civilian Protection Challenges ».

12h15-13h30 : Dîner au Mess des élèves-officiers – Lunch in the Ocdts Mess

13h30-14h30: Conférencier invité – Guest Speaker: Peter Londey, College of Arts and Social Sciences, Australian National University: « History of Australian Peacekeeping »

14h30-14h45 : Pause-café – Coffee break

14h45-16h30 : Historical Perspectives on Peacekeeping’s Future

Christopher Spearin, Department of Defence Studies, Canadian Forces College and RMC: «While You Were Away : Peace Support, Privatization and Canada».

Karine Mac Allister, Université de Montréal, Droit international: « Quel rôle pour les ONG dans le maintien de la paix en 2017?»

Rémy Mbida Mbida , Département de diplomatie à l'Institut des relations internationales du Cameroun: « La lutte anti-terroriste : un nouveau mandat des opérations de maintien de la paix en Afrique? »

, Département de diplomatie à l’Institut des relations internationales du Cameroun: « La lutte anti-terroriste : un nouveau mandat des opérations de maintien de la paix en Afrique? » Ariane Larouche, University of Ottawa: « Gender and Peacekeeping : What Future for Peacekeeping Operations? »

16h30 : Cocktail of book launching of the Symposium Proceedings of 2015 and short speeches by Dr. Doug Delaney, the Dean of Arts, Dr. Jim Denford, UBC Press representative, Dr. Stéphanie Bélanger, M. Jack Cunningham (editor of International journal), MQUP representativeandCol (ret) Patrick Denis for his publication Reluctant Warriors, UBC, 2017. Cash Bar.

Diner at the Senior Mess

Friday November 3rd

9h00-10h00 : Conférencier invité – Guest Speaker : Colin McCullough, McMaster University and Ryerson University: « Creating Canada’s Peacekeeping Past ».

10h00-10h15 : Pause-café – Coffee break

10h15-12h00 : Peacekeeping in Africa : Lessons from its Past, Perspectives on its Future

Mohieddine Hadhri, Diplomatie et relations internationales, Université de Manouba, « Tunis: L’ONU et les casques bleus en Afrique, 1956-2016 »

Bruno Sauvagnat , Université d'Ottawa : « Réussites et échecs des missions internationales au Libéria ».

Abdelhadi Kasmi , Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Salé, Université Mohammed V, Rabat, Maroc : « Les missions hybrides des Nations-Unies et de l'Union africaine : le cas de la MINUAD au Darfour »

, Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Salé, Université Mohammed V, Rabat, Maroc : « Les missions hybrides des Nations-Unies et de l’Union africaine : le cas de la MINUAD au Darfour » Said Chamkhi et Khadija Boutkhili, Institut des Études Africaines (IEA) Université Mohammed V, Rabat, Maroc : « La MINUSMA face à la crise sécuritaire embrouillée au Mali »