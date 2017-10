Résumé

Chaque année, le thème du colloque porte sur l’histoire rurale médiévale et moderne. En 2017, le programme portera sur Le paysan et la mer Ruralités littorales et maritimes en Europe au Moyen Âge et à l’Epoque moderne, en 2018, sur la question du stockage dans les campagnes. Les interventions se situent à l’échelle régionale (plus particulièrement celle du département d’accueil du colloque), nationale et européenne.