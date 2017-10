Annonce

Présentation générale

Dans le cadre du programme de recherche européen FEDER-Programme opérationnel interrégional (POI) Pyrénées 2014-2020, l’Université de Pau et des Pays de l'Adour (laboratoire ITEM EA3002) entreprend la réalisation d’un inventaire du patrimoine de villégiature et thermal dans le massif Pyrénéen français, en collaboration avec les Région Occitanie-Méditerranée et Nouvelle Aquitaine, les Universités de Toulouse Jaurès et de Perpignan, l’IUT de Bayonne / laboratoire LLIUPPA (UPPA).

Pour cette opération intitulée « TCVPYR », l’Université de Pau et des Pays de l'Adour recrute par voie contractuelle 2 post doctorats pour mener une campagne d’inventaire du patrimoine culturel immatériel (PCI) lié à la villégiature et au patrimoine thermal dans les Pyrénées selon les principes de l’Inventaire général. Seules les communes de montagne, seront prises en compte.

Postdoctorant chargé de mission scientifique pour un inventaire du patrimoine culturel immatériel pyrénéen

Chargé de mission scientifique pour un inventaire du Patrimoine culturel Immatériel pyrénéen en lien avec la villégiature

Mission principale

Dans le cadre du programme de recherche européen FEDER-Programme opérationnel interrégional (POI) Pyrénées 2014-2020, l’Université de Pau et des Pays de l'Adour (laboratoire ITEM EA3002) entreprend la réalisation d’un inventaire du patrimoine de villégiature et thermal dans le massif Pyrénéen français, en collaboration avec les Région Occitanie-Méditerranée et Nouvelle Aquitaine, les Universités de Toulouse Jaurès et de Perpignan, l’IUT de Bayonne / laboratoire LLIUPPA (UPPA).

Pour cette opération intitulée « TCVPYR », l’Université de Pau et des Pays de l'Adour recrute par voie contractuelle une post doctorat pour mener une campagne d’inventaire du patrimoine culturel immatériel (PCI) lié à la villégiature et au patrimoine thermal dans les Pyrénées selon les principes de l’Inventaire général. Seules les communes de montagne, seront prises en compte.

Activités

1 / Le recensement et l’étude du PCI lié à la villégiature : réalisation d’une enquête thématique, 2 /Participation à la réalisation de dossiers d’étude scientifique sur le PCI lié à la villégiature, notamment la villégiature thermale

3 / La collaboration avec les chargés de mission inventaire sur le territoire concerné.

Modalités

1/ Appréhender l’objet de l’inventaire, les objectifs de la mission, les moyens à mettre en œuvre :

Intégrer les attentes de l’Université de Pau et des Pays de l'Adour et des partenaires extérieurs,

Utiliser les compétences techniques des acteurs de l’Inventaire (services régionaux),

Analyser les ressources archivistiques et bibliographiques,

Respecter la planification des étapes de l’inventaire (recherche, investigation de terrain, numérisation des données, rédaction, production/diagnostic, synthèse).

2/ Réaliser le travail d’inventaire et assurer ses productions :

Repérage des éléments du PCI en lien avec la villégiature à inventorier pour l'ensemble de la chaine en lien avec les responsables scientifiques du projet et les services de l'inventaire.

Mener l’enquête de terrain selon les méthodes anthropologiques

Maîtrise des techniques de captation et de traitement des données multimédia (textes, sons, photos et montages vidéos) ;

Numériser la documentation recueillie et réaliser les fiches d’inventaire selon les normes de l’Inventaire général,

Rédiger des dossiers de synthèses par éléments de l'inventaire repérés

3/ Participer à la valorisation de la mission d’inventaire dans la politique culturelle :

Produire des dossiers électroniques sous logiciel RenablMP avant mise en ligne des données sur les sites Internet de la Région,

Restituer auprès des acteurs locaux (intercommunalités, communes, associations…), commune/commune, l’état de l’inventaire réalisé,

Participer aux réunions du FEDER (réunion d’étape tous les 3 mois à Toulouse, Pau ou Perpignan, réunions plénières),

Participer à l’organisation d’évènements scientifiques (journées d’études, colloques), • Valoriser l’inventaire lors de ces évènements.

Compétences requises

1/ Compétences professionnelles et techniques attendues

Connaissances en anthropologie, histoire, histoire de l’art et architecture,

Connaissance des méthodes de l’Inventaire général du patrimoine culturel, notamment du PCI,

Connaissance des orientations de la collectivité dans les domaines culture-patrimoine, • Connaissance et pratique des logiciels informatiques (Word, Excel) et des bases de données de l’Inventaire (Mérimée, Palissy, Mémoire, RenablLP et /ou Gertrude),

Capacité à réaliser de la photographie documentaire,

Capacité d’analyse, de synthèse,

Capacité rédactionnelle,

Capacité à conduire des investigations (y compris orales) sur le terrain,

Capacité à rendre compte de son activité.

2/ Qualités individuelles

Qualité relationnelle, sens du contact avec les élus et les propriétaires privés, • Esprit d’initiative

Autonomie et polyvalence.

Très forte mobilité (l'enquête est menée sur l'ensemble de la chaîne).

Diplômes requis: Doctorat en anthropologie (option ethnologie de l'Europe), section 20 CNU, ou histoire/ histoire de l’art (section 22 CNU).

Conditions d'emploi et de rémunération

Service/Composante/Laboratoire /Centre de recherche : Université de Pau et des Pays de l'Adour, Laboratoire ITEM EA 3002 (Pau).

Lieu d’exercice des fonctions : zone de massif des Pyrénées (France), résidence administrative Pau (64).

Poste de postdoctorant à pourvoir à partir du 01/11/2017

Quotité de travail 100%

Catégorie de contrat : CDD (2 ans, renouvelable 1 année)

Fonction ou intitulé du poste : Postdoctorant, chargé de mission scientifique pour un inventaire du Patrimoine culturel Immatériel pyrénéen en lien avec la villégiature

Environnement professionnel

Ce travail sera mené en équipe sous la coordination scientifique des responsables scientifiques l'UPPA, de l’Université Jean-Jaurès, de l'Université Via Domitia/Perpignan et du service de l’Inventaire régional Occitanie-Méditerranée.

Le chargé de mission travaillera en collaboration avec trois autres chargés d'inventaire qui opéreront sur le patrimoine bâti des Pyrénées françaises et le post-doctorant en informatique du LIUPPA

Contraintes spécifiques (s'il y a lieu) Permis B /Mobilité, Lieu de Résidence Pau.

Conditions de candidature

Personne à contacter pour toute information sur le projet (uniquement par mail) :

L. Jalabert (Professeur d'histoire contemporaine), Porteur du Projet CTV-FEDER - pour l'UPPA:– Mél : laurent.jalabert@univ-pau.fr

Dépôt des candidatures entre le jeudi 14 septembre 12H00 et le lundi 09/10/2017 à midi.

Pièces à fournir:

CV complet comprenant la liste des publications et les expériences d'enseignement éventuelles - rapport de thèse

lettre de motivation

Dossier à transmettre par mail au format PDF uniquement à : joelle.sauces@univ-pau.fr et laurent.jalabert@univ-pau.fr

Un exemplaire papier pourra être transmis à l'adresse suivante: J. Saucès, Laboratoire ITEM, EA 3002, Institut Claude Laugénie, Campus universitaire, Avenue du Doyen Poplawski, BP 576, 64012 Cedex Pau.

Conditions de sélection

Commission de recrutement. Le recrutement se fait sur dossier. La commission de recrutement, constituée par l'équipe du TCYPYR de l'UPPA se réunira entre le 10 et le 14 octobre 2017.

Post-doctorat chargé de mission scientifique inventaire/ architecture du patrimoine de villégiature pyrénéen.

file:///C:/Users/e.zotian/Downloads/2POST-DOCOTRANT-ITEM-Fiche-de-poste-Charge-de-mission-inventaire-patrimoine-architectural-Thermalisme.pdf

Mission principale

Dans le cadre du programme de recherche européen FEDER-Programme opérationnel interrégional (POI) Pyrénées 2014-2020, l’Université de Pau et des Pays de l'Adour (laboratoire ITEM) entreprend la réalisation d’un inventaire du patrimoine de villégiature et thermal dans le massif Pyrénéen français, en collaboration avec les Région Occitanie-Méditerranée et Nouvelle Aquitaine, les Universités de Toulouse Jaurès et de Perpignan, l’IUT de Bayonne / laboratoire LLIUPPA (UPPA).

Pour cette opération intitulée « TCVPYR », l’Université de Pau et des Pays de l'Adour recrute par voie contractuelle une personne, titulaire d'un doctorat, pour mener une campagne d’inventaire du patrimoine lié à la villégiature et thermal dans les Pyrénées selon les principes de l’Inventaire général, disposant plus spécifiquement d’un profil sur le patrimoine bâti.

Seules les communes de montagne, seront prises en compte.

Activités

1/ Le recensement et l’étude de l’architecture de villégiature et thermale : réalisation d’une enquête thématique,

2/ La documentation des immeubles : participation à la réalisation de dossiers d’étude scientifique sur les édifices,

3/ La collaboration avec les chargés de mission inventaire sur le territoire concerné.

Modalités

1/ Appréhender l’objet de l’inventaire, les objectifs de la mission, les moyens à mettre en œuvre :

Intégrer les attentes de l’Université de Pau et des Pays de l'Adour et des partenaires extérieurs,

Utiliser les compétences techniques des acteurs de l’Inventaire (services régionaux),

Analyser les ressources archivistiques (cartes, plans, permis) et bibliographiques,

Respecter la planification des étapes de l’inventaire (recherche, investigation de terrain, numérisation des données, rédaction, production/diagnostic, synthèse).

2/ Réaliser le travail d’inventaire et assurer ses productions :

Mener l’enquête de terrain (grille de repérage, analyse des édifices et œuvres, couverture photographique),

Numériser la documentation recueillie et réaliser les fiches d’inventaire selon les normes de l’Inventaire général,

Rédiger des dossiers de synthèses par édifices ou communes, des notes ou articles.

3/ Participer à la valorisation de la mission d’inventaire dans la politique culture :

Produire des dossiers électroniques sous logiciel RenablMP avant mise en ligne des données sur les sites Internet de la Région,

Restituer auprès des acteurs locaux (intercommunalités, communes, associations…), commune/commune, l’état de l’inventaire réalisé,

Participer aux réunions du FEDER (réunion d’étape tous les 3 mois, réunions plénières), • Participer à l’organisation d’évènements scientifiques (journées d’étude, colloque),

Valoriser l’inventaire lors de ces évènements.

Diplômes souhaités: Doctorat en histoire, histoire de l’art et/ou archéologie du bâti (section 22 du CNU uniquement).

Compétences requises

1/ Compétences professionnelles et techniques attendues :

Connaissances en histoire, histoire de l’art et architecture,

Connaissance des méthodes de l’Inventaire général du patrimoine culturel,

Connaissance des orientations de la collectivité dans les domaines culture-patrimoine, • Connaissance et pratique des logiciels informatiques (Word, Excel) et des bases de données de l’Inventaire (Mérimée, Palissy, Mémoire, RenablLP et /ou Gertrude),

Capacité à réaliser de la photographie documentaire,

Capacité d’analyse, de synthèse,

Capacité rédactionnelle,

Capacité à conduire des investigations (y compris orales) sur le terrain,

Capacité à rendre compte de son activité.

2/ Qualités individuelles :

Qualité relationnelle, sens du contact avec les élus et les propriétaires privés, • Esprit d’initiative

Autonomie et polyvalence.

Conditions d'emploi et de rémunération

Service/Composante/Laboratoire / Centre de recherche: Université de Pau et des Pays de l'Adour, Laboratoire ITEM EA 3002 (Pau).

Lieu d’exercice des fonctions : Zone de massif des Pyrénées (France), résidence administrative Pau (64).

Poste de postdoctorant à pourvoir à partir du 01/11/2017

Quotité de travail 100%

Catégorie de contrat : CDD (3 ans).

Fonction ou intitulé du poste : Post-doctorat, chargé de mission scientifique inventaire/ architecture du patrimoine de villégiature pyrénéen.

Environnement professionnel (encadrement hiérarchique, composition de l'équipe, etc.)

Forte mobilité sur les départements de l'ouest pyrénéen (Pyrénées-Atlantiques et HautesPyrénées notamment).

Ce travail sera mené en équipe sous la coordination scientifique des responsables scientifiques de l'UPPA, de l’Université Jean-Jaurès, de l'université Perpignan/Via Domitia et du service de l’Inventaire régional Occitanie-Méditerranée.

Le chargé de mission travaillera en collaboration avec les deux autres chargés d'inventaire qui opéreront sur des territoires distincts des Pyrénées françaises, le post-doctorant qui opérer sur le Patrimoine Culturel Immatériel, et le post-doctorant en informatique (Liuppa).

Contraintes spécifiques (s'il y a lieu) Permis B /Mobilité, Lieu de Résidence Pau.

Conditions de candidature

Personne à contacter pour toute information sur le projet :

L. Jalabert (Professeur d'histoire contemporaine), Porteur du Projet CTV-FEDER - pour l'UPPA:– Mél : laurent.jalabert@univ-pau.fr

Dépôt des candidatures entre le Lundi 18 septembre 12H00 et le lundi 09/10/2017 à midi.

Dépôt des candidatures Pièces à fournir:

CV complet comprenant la liste des publications et les expériences d'enseignement éventuelles - rapport de thèse

lettre de motivation

Dossier à transmettre par mail au format PDF uniquement à :

joelle.sauces@univ-pau.fr et laurent.jalabert@univ-pau.fr

Un exemplaire papier pourra être transmis à l'adresse suivante: J. Saucès, Laboratoire ITEM, EA 3002, Institut Claude Laugénie, Campus universitaire, Avenue du Doyen Poplawski, BP 576, 64012 Cedex Pau.

Conditions de sélection

Le recrutement se fait sur dossier. La commission de recrutement, constituée par l'équipe du TCYPYR de l'UPPA se réunira entre le 10 et le 14 octobre 2017.