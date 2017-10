Annonce

Depuis le XIXe siècle, la passion occidentale pour l’Amérique et ses peuples, dans toute leur diversité, à la fois géographique et sociale, a donné lieu à de nombreuses investigations anthropologiques. Cet « américanisme », ainsi qu’il est souvent qualifié, a fait intervenir avec succès plusieurs disciplines complémentaires telles que l’archéologie, l’ethnologie, la biologie ou encore la linguistique, pour tenter d’appréhender des cultures différentes, qui risquaient de se perdre à jamais dans l’histoire de l’Homme. La tâche était évidemment complexe et ambitieuse, d’autant que la construction du discours scientifique ne peut être menée hors du temps et de l’histoire contemporaine. Aussi, l’étude de l’Amérique préhispanique a longtemps traîné son lot d’exégèses politiques, religieuses ou philosophiques. Ces interprétations diverses, le plus souvent influencées par les modèles sociaux de l’Occident, se sont, intentionnellement ou non, insinuées dans le savoir commun sur les mondes amérindiens, de sorte qu’il est parfois difficile de s’en extraire.

Ainsi, après plus d’un siècle de recherche, les anthropologues d’aujourd’hui doivent nécessairement composer avec ces multiples théories, hypothèses et documents déjà existants, pour poursuivre la patiente recomposition de l’histoire et de la pensée préhispanique. Minutieusement, ils doivent se livrer au démontage du savoir et comprendre comment il a été construit, par qui, et pourquoi. C’est là tout l’enjeu du premier colloque organisé par l’association ACERAP (Association Culturelle pour l’Étude et la Recherche en Archéologie Préhispanique), soutenue par le Centre de Recherches sur l’Amérique Préhispanique (CeRAP) de l’EHESS et de l’Université Paris-Sorbonne. Cette rencontre, volontairement ouverte à l’ensemble des aires géographiques du continent américain, propose de se concentrer sur l’élaboration du savoir sur l’Amérique préhispanique, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Il s’agira de mettre en lumière, tant du point de vue du discours que de la méthodologie, les grands courants de la pensée scientifique et les influences extérieures qui ont joué un rôle déterminant pour notre vision actuelle du passé américain.

Les demandes d’inscription doivent être accompagnées des coordonnées du conférencier, d’un résumé de 350 mots maximum ainsi que d’un bref CV, et envoyées par courriel

avant le 30 octobre 2017.

