L'invention de la Bohème des Lumières à mai 68

Annonce

Programme

9h30 Accueil des participants

9h45 Cécilie CHAMPY et Christophe HENRY Formes de la Bohème de la Fronde à Mai 68

Mythe ou identité de l'artiste moderne

Présidence : Sébastien CHAUFFOUR (Conservateur, Archives du Ministère des Affaires étrangères)

10h François GILLES (École Boulle / École Normale Supérieure Cachan) Mythe et réalité de la vie d'ornemaniste

(École Boulle / École Normale Supérieure Cachan) Mythe et réalité de la vie d'ornemaniste 10h30 Cécilie CHAMPY (Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris – Petit Palais) Ivres du vin de Bohème ? Le portrait d'artiste de Simon Vouet à Charles Baudelaire

11h00 Discussion et pause café

Sublimes figures de la déchéance

Présidence : Cécilie CHAMPY (Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris – Petit Palais)

(Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris – Petit Palais) 11h30 Johannes SCHWABE (Universités Humboldt de Berlin & Paris 1 Panthéon-Sorbonne) « Il résistait aux tentations des besognes faciles et lucratives, ne reculant devant aucun sacrifice, excepté celui de son originalité ». Thomas Couture et sa stratégie de conquête du Salon de 1847

(Universités Humboldt de Berlin & Paris 1 Panthéon-Sorbonne) « Il résistait aux tentations des besognes faciles et lucratives, ne reculant devant aucun sacrifice, excepté celui de son originalité ». Thomas Couture et sa stratégie de conquête du Salon de 1847 12h Martine DEBIEUVRE (Première adjointe chargée de la culture & de la mémoire, Mairie du 11) Proust. Une manière de Bohème.

12h30 Discussion et pause méridienne

Un rêve d'absolu : fabrique et répliques

Présidence : Joëlle ALAZARD (Professeur agrégé d'histoire, docteur en histoire)

14h15 Markus A. CASTOR (Centre allemand d'Histoire de l'Art) Rêverie de Charles-Amable Lenoir (1893) : les nymphes de la Charente s'épanchent dans Paris

(Centre allemand d'Histoire de l'Art) Rêverie de Charles-Amable Lenoir (1893) : les nymphes de la Charente s'épanchent dans Paris 14h45 Christophe HENRY (Académie de Lille) Serge Gainsbourg et la société du spectacle. Apogée et crépuscule de la Bohème

15h15 Discussion et pause café

Un parfum de bohème : défiance de l'art et nostalgie de la mode

Présidence : Pierre SANNER (Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires)

15h45 Frank CLAUSTRAT (Maître de conférences en histoire de l'art contemporain, Université Paul Valery Montpellier 3) Anders Zorn (1860-1920): artiste anti-bohème ?

(Maître de conférences en histoire de l'art contemporain, Université Paul Valery Montpellier 3) Anders Zorn (1860-1920): artiste anti-bohème ? 16h15 Laetitia PIERRE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Istituto Marangoni, Paris) La mille et deuxième nuit. La mode de Paul Poiret inspirée par Théophile Gautier

16h45 Discussion et pause

17h15 Conférence de clôture : Gérard Sutton, Du roman à l'opéra: La Bohême de G. Puccini

Présentée par Martine DEBIEUVRE (Première adjointe chargée de la culture & de la mémoire, Mairie du 11)

Pianiste, historien de la musique, de la danse et du spectacle et conférencier, Gérard Sutton est professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur des Fossés, au Conservatoire municipal de Paris XI, à la Schola Cantorum et directeur de mémoire à Columbia University Programs de Paris.

18h15 Discussion plénière

18h45 Clôture des débats