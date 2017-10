Résumé

L’automne 2017 sera l’occasion de commémorer les 70 ans de la VIe section « Sciences économiques et sociales » de l’École pratique des hautes études, qui donnera lieu en 1975 à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Depuis leur création, l’ambition de la VIe section et de l’EHESS est d’établir un dialogue entre les différentes disciplines qui ont pour objet d’étude l’homme en société, et une collaboration avec les établissements de recherche français et étrangers. C’est dans la continuité de ces problématiques que nous proposons d’interroger les perspectives actuelles de la recherche en sciences sociales, et en particulier de l’anthropologie contemporaine. Ce colloque donnera la voix aux jeunes chercheurs et étudiants inspirés par le dialogue franco-brésilien, dans leur pratique de l’ethnographie et de l’analyse ethnologique. Il s’agira de montrer quels sont les défis contemporains de l’anthropologie en France et au Brésil et les enjeux épistémologiques, méthodologiques et politiques soulevés à nouveaux frais.