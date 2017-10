Annonce

L’année 1870 est une date fondamentale, tout autant dans l’histoire de l’unité nationale italienne avec la prise de Rome que dans l’histoire française, après la défaite contre la Prusse, l’écroulement de l’Empire, la tragédie de la Commune de Paris et la naissance de la Troisième République. Après cette date, si l’on considère les questions institutionnelles comme les itinéraires théoriques liés à l’éducation dans les deux pays, des traits communs non négligeables semblent affleurer, comme par exemple l’impact des idéologies et des forces d’inspiration laïques et radicales (et de la franc- maçonnerie) dans l’approche et l’organisation des politiques liées à l’instruction publique, tout du moins jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Autour de la question de la circulation des idées, ensuite, on peut relever l’influence et l’impulsion qu’exercèrent, au tournant du XXe siècle, tout d’abord le positivisme, puis la renaissance de l’idéalisme et le spiritualisme (mais aussi le conventionnalisme, ou la pensée de personnalités telles que Georges Sorel) sur les milieux philosophiques italiens, un contexte qui justifie l’étude de ces échanges intellectuels sur les études pédagogiques. Des perspectives de recherches similaires, tout aussi intéressantes et prometteuses, peuvent être observées dans la période de l’entre-deux guerres. Pour une première approche de cette thématique complexe seront tout d’abord adoptés les trois angles suivants :

Ecole et politique (institution, partis, idéologies) dans l’histoire de l’Italie et de la France,



Les pédagogies nouvelles en Italie et en France

La formation artistique et l’éducation esthétique dans les écoles italiennes et françaises.

Organisés en collaboration entre l’Université de Nice Sophia Antipolis (Christel Taillibert) et l’Université de l’Aquila (Marco Antonio d’Arcangeli), ces séminaires se dérouleront dans les deux villes, rassemblant des chercheurs français et italiens travaillant sur ces questions.

Programme des séances

Vendredi 3 février 2017

(Nice)

« Education et construction symbolique de la nation »

Jeudi 11 mai 2017

(L’Aquila)

« Le rôle des femmes dans la pensée éducative »

Jeudi 19 octobre 2017

(Nice)

« Débats sur la laïcité en France et en Italie :conséquences sur la sphère éducative »

14h00 – Marco Antonio D’Arcangeli (Università degli Studi dell’Aquila) / Christel Taillibert (UNS/ LIRCES) : Propos introductifs

(Università degli Studi dell’Aquila) / (UNS/ LIRCES) : Propos introductifs 14h15 – Henri Pena-Ruiz (IEP de Paris) : « Ecole et laïcité en France : les moments fondateurs »

Si la monarchie de l’Ancien Régime, fondée sur le principe d’honneur entendu comme respect du rang, nécessite l’intériorisation d’une logique de soumission à la hiérarchie, la république démocratique, qui met en jeu l’amour des lois et de l’égalité, confère un rôle essentiel à l’éducation, comme l’a initialement mis en évidence Montesquieu. Condorcet, chargé par la Révolution Française de concevoir une école publique propre à promouvoir les principes de la République, va concevoir l’école publique comme une institution d’instruction destinée à promouvoir l’autonomie de jugement des futurs citoyens et par là même la force de la République, fondée sur la détermination de ses citoyens à la défendre. Avec Jules Ferry, la réalisation institutionnelle du projet de Condorcet va déboucher sur la mise en œuvre d’une déontologie laïque des enseignants et d’une attitude de retenue laïque des élèves. Il s’agit en effet de préserver le lieu et le temps de l’école de tout groupe de pression non par attitude liberticide, mais par souci de la sérénité et de l’indépendance du processus d’émancipation intellectuelle et culturelle mené à bien par l’Ecole.

Henri Pena-Ruiz est Maître de conférences à l’IEP de Paris. Agrégé de l’Université, Docteur en philosophie, il est un ancien membre de la commission Stasi sur l’application du principe de laïcité dans la République. Il est, entre autres, l’auteur de Dieu et Marianne : philosophie de la laïcité (1999), La Laïcité pour l’égalité (2001), Qu’est-ce que la laïcité ? (2003), Histoire de la laïcité, genèse d’un idéal (2005).

15h00 – Carmen Betti (Università di Firenze) : « De Porta Pia aux accords du Latran : croissance et déclin de la laïcité à l’école »

L’enseignement de la religion à l’école fut, en Italie, au centre de nombreux débats, et fut caractérisé, depuis le Risorgimento jusqu’au fascisme, par une instabilité récurrente, offrant un véritable sismographe du niveau de laïcité. Pendant le gouvernement de Giolitti, le thème de la laïcité et en particulier celui de l’abolition de l’enseignement religieux, a constitué le cœur de la lutte entreprise par les forces démocrates-sociales, contre les forces liées des modérés, laïcs comme catholiques. Cette présentation approfondira la nature de ces débats, jusqu’à la signature des Accords du Latran en 1929.

Enseignant-chercheur retraitée de l’Université de Florence, Carmen Betti est spécialisée dans l’Histoire de la Pédagogie. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, parmi lesquels La religione a scuola fra obbligo e facoltatività (1989), Sapienza e timor di Dio. La religione a scuola nel nostro secolo (1992)… Elle a récemment codirigé l’ouvrage Educazione, laicità e democrazia. Tra le pagine di Antonio Santoni Rugiu (1994).

15h45 – Pascal Laborderie (Université de Reims Champagne Ardenne) : « Cinéma éducateur et laïcité dans l’entre-deux-guerres en France »

Dans l’entre-deux-guerres en France, un réseau d’éducation sanitaire par le cinéma se constitue sous le nom de cinéma éducateur laïque. Animé par les instituteurs de l’école laïque et orchestré par la Ligue de l’enseignement, ce cinéma se développe en raison du travail conjoint des associations et des parlementaires, qui appartiennent au monde de l’éducation populaire laïque. De ce point de vue, les films de Jean Benoît-Lévy constituent les fers de lance d’un cinéma qui, tout en menant une action éducative, participe d’une propagande républicaine et prépare l’avènement du Front populaire. Après avoir décrit et expliqué l’émergence de ce réseau, nous reviendrons sur la définition sociopolitique que peut y prendre la notion de laïcité. Enfin, nous étudierons plus dans le détail une des idées défendues dans ce contexte : l’évolution de la place de la femme dans la société.

Pascal Laborderie est maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication et membre du Centre d’Études et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (EA 4692 - CÉREP) à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Historien du cinéma éducatif, il a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’histoire de l’éducation populaire par le cinéma.

16h30 – Antonia Criscenti (Université de Catania) : « Liberté d’enseignement et sciences de l’éducation : la polémique Quinet/Michelet et le positivisme italien »

L’intérêt que représente ce débat se justifie en raison de sa brûlante actualité : l’intervention de l’Etat en faveur des écoles privées, les variations de l’opinion publique entre le choix du privé ou du public dans le secteur éducatif, la montée en puissance des projets politiques de renouvellement du système scolaire… La querelle sur l’égalité des chances, prise à son origine, peut offrir des espaces de réflexion utiles pour constituer une synthèse des controverses culturelles et éducatives de l’époque. La polémique sur la liberté de l’enseignement, lancée par Edgar Quinet et Jules Michelet, voit s’opposer les arguments de ceux qui soutiennent la laïcité, comme essentielle à la démocratie, dans un sens plus anti-jésuite qu’anti-chrétienne, et ceux qui, au contraire, proposent le retour à l’hégémonie doctrinale des Jésuites.

Antonia Criscenti est Professeur à l’Université de Catania, en Histoire de la Pédagogie. Elle fut membre du Conseil de direction du Centre italien pour la recherche historico-éducative. Ses principaux champs de recherche sont centrés sur le débat sur l’instruction publique en France au XVIIIe et XIXe siècle et sur l’approche sociale de l’histoire de l’éducation et de la pédagogie. Parmi ses travaux récents, on peut citer : L’immaginario sociale nella tradizione della storia e della cultura europee, Bonanno, Acireale-Roma 2016 ; A proposito dell’History Manifesto. Nuove tendenze per la ricerca storico-educativa, Fondazione Nazionale “Vito Fazio-Allmayer”, Palermo 2016 (dir.); La libertà d’insegnamento nel dibattito politico della Francia post-imperiale. Edgar Quinet e Jules Michelet, (en préparation).

17h15 - Discussion : France / Italie, dialogues et transferts

Conception et organisation du séminaire

Christel Taillibert et Marco Antonio D’Arcangeli