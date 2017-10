Résumé

Ce colloque permettra de tirer les enseignements du parcours de la Chaire du Collège des Bernardins, L'humain au défi du numérique, les confronter aux apports de jeunes chercheurs, d'entreprises et des entrepreneurs du digital qui y ont participé, d’ouvrir des perspectives pour la recherche, pour les acteurs et pour la poursuite de travaux sur le numérique aux Bernardins. Le déploiement des objets et usages numériques dans notre vie affecte notre humanité. Face à ces mutations, est-il possible d’élaborer un cadre favorisant l’émergence d’un humanisme numérique ?