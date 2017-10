Lou Andreas Salomé : l’épreuve de l’amour

Annonce

Colloque de clôture du séminaire « Corps et âmes en devenir » du Collège des Bernardins,

Colloque sous la co-direction de Gemma Serrano, professeur de théologie à la Faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins et de Jean-Michel Hirt, psychanalyste, professeur de psychopathologie.

Argumentaire

A la croisée de la philosophie, de la religion et de la psychanalyse, cette femme qui aura été le « compagnon de route » de deux penseurs décisifs de la modernité, Nietzsche et Freud, ainsi que la compagne du plus grand poète de langue allemande du XXe siècle, Rilke, cette « compreneuse » comme Freud la surnommait, a produit une œuvre théorique et littéraire encore trop méconnue.

Ses interrogations sur la vie intérieure, son invention et sa pérennité, en prenant en compte les soubassements inconscients de nos comportements rationnels et responsables, peuvent nous permettre de mieux répondre aux angoisses contemporaines, personnelles ou collectives, liées à la marchandisation de l’humain.

Comme Etty Hillesum naguère dont les écrits ont fait l’objet d’un colloque aux Bernardins, Lou Andreas-Salomé est une représentante de ce « génie féminin », qui en renouvelant les enjeux de l’éthique et de la morale permet de penser l’articulation du psychique et du culturel contre toutes les forces de destructivité.

Ce colloque conclut le séminaire Corps et âmes en devenir du Pôle de recherche du Collège des Bernardins (2015-2017), co-dirigé par Gemma Serrano et Jean-Michel Hirt. Il avait pour ambition de réfléchir aux conditions contemporaines de l’intériorité en lien avec les mutations anthropologiques touchant à la filiation, à la définition du genre et de la sexualité, de l'exil et de la guerre. La vie et l’œuvre d’artistes ont été des sources de réflexion car loin d’être des commentaires , ils constituent encore le lieu de résistance de la « vie intérieure ».

En partenariat avec l’Université catholique d’Ukraine.

Programme

9h30 accueil

9h45-10h Présentation de la journée, Gemma Serrano, professeur de théologie à la Faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins

10h-13h Destins du féminin

Animée par Jacqueline Schaeffer, psychanalyste, Société Psychanalytique de Paris

Entre Lou, Sigmund et Anna, le féminin en question, par Sylvie Sesé-Léger, psychanalyste, Société de Psychanalyse Freudienne

Naître qu'une femme, par Jean-Michel Hirt, psychanalyste, Association Psychanalytique de France, professeur de psychopathologie

Les pères en partage, par Paule Lurcel, psychanalyste, Association Psychanalytique de France

14h30-17h00 Écrire au féminin

Animée par Janine Filloux, psychanalyste, Quatrième Groupe

A propos de création : le dialogue Lou Andreas-Salomé et Rainer Marie Rilke, par Olivia Todisco, psychanalyste, Association Psychanalytique de France

Force et persuasion d'une « compreneuse », par Jean-Yves Tamet, psychanalyste, Association Psychanalytique de France

Dieu chez Lou, par Gemma Serrano, professeur de théologie à la Faculté Notre-Dame au Collège des Bernardins

17h15 Cocktail

18h – 20h30 Projection débat

Lou Andreas-Salome, un film de Cordula Kablitz-Post

Avec notamment : Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries …

Débat animé par Stéphane Michaud, professeur émérite - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Auteur de Lou Andreas-Salomé - L'alliée de la vie, Seuil, février 2017.