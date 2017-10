Groupe de travail « Lemmes » – Atelier 1

Annonce

Présentation

« Lemmes » est l’un des sept groupes de travail du COnsortium des Sources Médiévales - Cosme2 - soutenu et financé par le TGIR Huma-Num du CNRS pour œuvrer à la constitution de corpus et d'outils numériques, consacré aux sources médiévales et piloté depuis l'origine par Paul Bertrand au titre de l'IRHT (http://cosme.hypotheses.org/).

Le groupe de travail « Lemmes » a pour dessein le développement des outils existants et la diffusion de corpus lemmatisés, mais ce sera au cours de ce premier atelier que seront précisées collectivement et progressivement les orientations de travail et les actions communes à mener.

Dans cette perspective, ce premier atelier, est organisé autour des projets et des lemmatiseurs déjà créés, pour en faire un premier bilan : les objectifs qui ont présidé au développent de ces outils, les choix techniques, les paramètres adoptés, les interfaces, les évolutions en cours ou en projet, entre autres.

Les présentations d’une heure maximum seront suivies de 20 minutes de discussions.

Inscription

L’atelier est ouvert à tous les intéressés qui sont priés, pour des raisons d’organisation matérielle, de nous informer de leur participation (écrire avant le 2 novembre 2017 à eliana.magnani@gmail.com).

Programme

10h : Présentation de Collatinus 11, par Yves Ouvrad (Éducation Nationale) et Philippe Verkerk (CNRS, PhLAM)

(Éducation Nationale) et (CNRS, PhLAM) 10h40 : Pandora, par Jean-Baptiste Camps (École nationale des Chartes)

11h20 : Pause

11h30 : CompHistSem (Univ. Francfort), par Tim Geelhaar (Goethe-Universität)

12h50 : Buffet

14h : Omnia, par Renaud Alexandre (CNRS, IRHT)

15h20 : Pause

15h30 : Palm, par Mourad Aouini (CNRS, CLT), Chris Fletcher (CNRS, IRHIS) et Aude Mairey (CNRS, LAMOP)

(CNRS, CLT), (CNRS, IRHIS) et (CNRS, LAMOP) 16h50 : Tour de table : projets, actions, besoins et fonctionnement du groupe

18h : Fin de l'atelier

Organisation

Eliana Magnani (CNRS, LAMOP) et l’équipe administrative de l’IRHT.

Comité Scientifique

Paul Bertrand (Univ. Louvain),

Eliana Magnani (CNRS, LAMOP),

Nicolas Perreaux (SFB 1095 - Goethe-Universität)

Liens utiles