Séminaire de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine 2017-2018

Résumé

L’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC) est un laboratoire d’histoire spécialisé dans l’étude des périodes moderne et contemporaine (du XVIe siècle à nos jours). Il s’intéresse à tous les aspects – économiques, sociaux, culturels, religieux et politiques – des processus historiques qui ont construit dans le temps long le monde actuel. Il analyse le développement des espaces économiques, sociaux, culturels, religieux et politiques à partir d’une histoire inter-nationale et trans-nationale à l’échelle européenne et mondiale et étudie dans ce cadre la construction des identités multiples et leurs appropriations individuelles et collectives.