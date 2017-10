Atelier du Colonial et des Empires

Annonce

Présentation

Ouvert aux étudiants de master et de doctorat ainsi qu’aux enseignants, ce séminaire est consacré à l’étude des domaines coloniaux modernes (du XVe au XVIIIe siècle), de leurs multiples sources et de leur riche historiographie. En tant que lieu de formation tourné vers la recherche, le séminaire vise à assurer une formation à la lecture et à la compréhension des sources spécifiques à ces domaines pour les domaines océaniques, notamment les mondes ibériques et les colonies françaises.



Il permet d’accueillir des étudiants étrangers et de développer les comparaisons entre domaines américains, africains et asiatiques. Il privilégie l’étude des monarchies transocéaniques, des formes et des moyens de l’établissement de l’autorité à de vastes échelles, celle des désobéissances, mais aussi des sociétés coloniales et des échanges économiques et culturels. Les notions de globalisation, de mobilité, de réseaux, d’information, de frontière et de révolution y sont régulièrement questionnées dans une perspective comparatiste.

Le mardi, 17 h – 19 h

Bibliothèque du CRHM (Galerie Dumas, escalier R, 2e étage) Paris 1 Panthéon-Sorbonne14, rue Cujas, Paris 5e

Programme

Séances

Indiens et Conquistadores en Amérique du nord. Vers un autre Eldorado.

Mardi 26 septembre 2017, 17 h – 19 h

Jean-Michel Sallmann (Université Paris Nanterre)

Autour du livre Indiens et Conquistadores en Amérique du nord. Vers un autre Eldorado, Payot, 2016.

F.-J. Chastellux, philosophe-soldat, et l’engagement français dans la Révolution américaine

Mardi 3 octobre 2017, 17 h – 19 h

Iris de Rode (Université Paris VII)

Charles Quint ou l’angoisse d’un empire ?

Mardi 10 octobre 2017, 17 h – 19 h

Denis Crouzet (Université Paris IV)

Autour du livre Charles Quint. Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, 2017.

Administrer les apparences : nudité et vêtements aux Indes de Castille, xvie-xviiesiècle

Mardi 17 octobre 2017, 17 h – 19 h

Chloé Nevicato (Université Paris 1)

Les tyrans de papier. La grammaire visuelle des estampes contre la tyrannie, Angleterre, France, Provinces Unies au xviie

Mardi 24 octobre 2017, 17 h – 19 h

Théo Gyurka (Université Paris 1)

Mobilités et Itinéraires rebelles européens de l’époque moderne

Jeudi 2 novembre 2017, 9 h – 18 h

Vendredi 3 novembre 2017, 9 h – 18 h

Journées d’études internationales, villa Finaly, Florence.

Programme à venir sur le site de l’IHMC et du centre Roland Mounier.

Histoire de la Guinée (Some Historical Account of Guinea, Philadelphie, 1771)

Mardi 7 novembre 2017, 17 h – 19 h

Marie-Jeanne Rossignol et Trevor Burnard (University of Melbourne)

Autour de Anthony Benezet, Histoire de la Guinée (Some Historical Account of Guinea, Philadelphie, 1771).

La rhétorique abolitionniste : une approche globale et compréhensive ?

Mardi 14 novembre 2017, 17 h – 19 h

Olivier Grenouilleau (I.G.E.N.)

French and Indian War (1754-1760) : aux origines de la révolution d’Amérique ?

Mardi 21 novembre 2017, 17 h – 19 h

Edmond Dziembowski (Université de Franche-Comté)

The Catholic Monarchy and the politics of indigenous rights in the Portuguese and Spanish Americas, 1580-1640

Mardi 28 novembre 2017, 17 h – 19 h

Graça Almeida Borges

Réseaux et échanges aux frontières danubiennes de l’Empire ottoman, xvie siècle

Mardi 5 décembre 2017, 17 h – 19 h

Radu Paun (CERCEC-EHESS)

Les projets d’émigration des Noirs américains vers Haïti

Mardi 12 décembre 2017, 17 h – 19 h

Claire Bourhis-Mariotti (Université Paris VIII)

El transito de la Buenamuerte por Lima : auge y declive de una orden religiosa zucarera, siglos xviii y xix

Mardi 19 décembre 2017, 17 h – 19 h

Pablo F. Luna (EHESS-CRH-Erhimor)

Autour du livre El transito de la Buenamuerte por Lima : auge y declive de una orden religiosa zucarera, siglos xviii y xix, iberoamericana/Vervuert, 2017.

Les empires des anciens jugés par les modernes : avant et après Alexandre le Grand

Mardi 9 janvier 2018, 17 h – 19 h

Stefania Montecalvo (Università di Foggia)

Histoire économique des Antilles françaises

Mardi 23 janvier 2018, 15 h – 17 h

Attention : horaire changé – 15 h à 17 h.

Christian Schnakenbourg (Université de Picardie)

« Poder regio y fiesta pública » et « Justicia en femenino »

Mardi 30 janvier 2018, 17 h – 19 h

Recherches en cours

Diego Quijada (doctorants de l’Universidad de Valladolid) : « Poder regio y fiesta pública. Modelos de ceremonial a ambos lados del Atlántico (siglo xviii) »

Alberto Corada Alonso (doctorants de l’Universidad de Valladolid) : « Justicia en femenino. Los tribunales como elemento definidor de la identidad de género en el Antiguo Régimen »

L’eau des mines à Potosi, xviie-xviiie siècle.

Mardi 6 février 2018, 17 h – 19 h

Raphael Morera (CNRS-CRH-EHESS)

La Révolution des esclaves. Haïti, 1763-1803

Mardi 13 février 2018, 17 h – 19 h

Bernard Gainot (Université Paris 1 – IHMC)

Présentation du livre La Révolution des esclaves. Haïti, 1763-1803, éditions Vendémiaire, 2017.

Romy Sanchez (Université Paris 1)

Mardi 20 février 2018, 17 h – 19 h

Titre précisé ultérieurement

La politique américaine des empires atlantiques dans la Caraïbe au temps de Louis XIV (1660-1715)

Mardi 6 mars 2018, 17 h – 19 h

David Chaunu (Centre Roland Mounier)

Les Compagnies de commerce françaises et les Antilles

Mardi 13 mars 2018, 17 h – 19 h

Éric Roulet (ULCO)

Autour du livre Les Compagnies de commerce françaises et les Antilles

Les marchands de Séville. Une société inquiète, xve-xvie

Jeudi 22 mars 2018, 17 h – 19 h

Attention : séance le jeudi et non le mardi

Béatrice Pérez (Université Paris IV)

Autour du livre Les marchands de Séville. Une société inquiète, xve-xvie, PUPS, Paris, 2016.

Sociétés, production et commerce atlantique du vin portugais, xvie-xviie siècle

Mardi 27 mars 2018, 17 h – 19 h

Sam Lucio (Université Paris 1)

Reproduzindo no Império Português as instituições do reino : as Misericórdias (de Ceuta a Macau, sécs. xvie-xviiie)

Mardi 3 avril 2018, 17 h – 19 h

Maria Antónia Lopes (Université de Coimbra)

Le statut juridique des "Grecs" dans les Principautés de Valachie et de Moldavie : un faux problème historiographique (xvie-xviie siècles)

Mardi 10 avril 2018, 17 h – 19 h

Lidia Cotovanu (EHESS)

Coordination

Gregorio Salinero, gregorio.salinero@univ-paris1.fr

Bertrand Van Ruymbeke, bertrand.van-ruymbeke@univ-paris8.fr

Comité d’organisation

Frédéric Régent, frederic.regent@univ-paris1.fr

Bernard Gainot, bgainot@orange.fr

Bertrand Haan, bertrandhaan@yahoo.fr

Águeda García Garrido, manuela-agueda.garcia-garrido@unicaen.fr

Eric Roulet, e.roulet@sfr.fr

Marco Penzi, marco.penzi@univ-paris1.fr

Radu Paun, radupaun@hotmail.com

Etienne Bourdeu, etienne.bourdeu@wanadoo.fr

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – IHMC ;

Université Paris VIII ;

Université Paris IV – centre Roland Mounier ;

EHESS – CERCEC ;

Université du Littoral Côte d’Opale.