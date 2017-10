Histoire et historiographie de la Shoah

Résumé

Le séminaire est conçu comme un lieu de discussion et d’échange visant à familiariser aux tendances les plus récentes de l’historiographie sur la politique nazie de persécution et d’extermination des juifs. Chaque séance sera consacrée à un ouvrage récent présenté par son auteur, dans un exposé en français ou en anglais. Il sera porté attention aussi bien à l’histoire des bourreaux qu’à celle des victimes et l’on essaiera de privilégier les ouvrages les plus originaux en termes de méthode ou d’objet. L’enjeu, de fait, est triple : les faits, certes, mais aussi les voies de leur connaissance et le fil de leur récit.