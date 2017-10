Pour une histoire politique des sciences : enjeux, méthodes, questions

Annonce

Présentation

Le séminaire, ouvert aux étudiants de Master, aux doctorants et aux chercheurs et enseignants-chercheurs, change de format cette année. S’il garde sa double ambition de faire le point sur les recherches et les perspectives historiographiques les plus récentes en histoire des sciences en réunissant des spécialistes d’histoire des sciences et des spécialistes venu-e-s d’autres horizons, s’ajoute la volonté de dépasser les césures chronologiques pour confronter les questionnements de chacun au-delà des champs et des périodes de recherche spécifiques.

Il s’agira de tenter par le débat et les échanges d’idées d’élaborer en commun de nouvelles perspectives de recherches, de repenser à la fois les échelles, les acteurs et les lieux de l’histoire des sciences à partir du politique et les dynamiques politiques à partir des objets scientifiques.

Programme

Séance d’octobre

Jeudi 19 octobre 2017, 10 h – 12 h 30

Paul André Rosental : Questions sur les conditions d’un eugénisme à la française.

Luc Berlivet : Fascistes, indigénistes et mestizos : L'expédition italo-mexicaine de 1933 et la genèse de « l'eugénisme latin ».

Séance de novembre

Jeudi 16 novembre 2017, 10 h – 12 h 30

Liv Grjebine : Science et sens commun : le darwinisme à l’épreuve du « réel ».

Séance de décembre

Jeudi 7 décembre 2017, 10 h – 12 h 30

Volny Fages et Laurence Guignard : La libido sciendi au xix e siècle.

Séance de janvier

Jeudi 11 janvier 2018, 10 h – 12 h 30

Dominique Pestre : Pour une histoire des savoirs sur l’environnement et sa gestion. La révolution économiste, 1968-1972.

Thomas Le Roux : La contamination du monde ou la Dynamiques des pollutions à l'âge industriel.

Séance de février

Jeudi 15 février 2018, 10 h – 12 h 30

Franck Collard : La « vénénologie » médiévale entre savoirs et pouvoirs (fin xiii e – fin xv e siècle).

Frédéric Chauvaud : titre à venir

Séance de mars

Jeudi 15 mars 2018, 10 h – 12 h 30

Clarisse Budnik : Les enjeux de l’enseignement des mathématiques au Siècle d’or hollandais d’après Frans van Schooten le Jeune.

Antonin Durand : La quadrature du cercle : mathématiciens parlementaires dans l'Italie du xix e siècle.

Séance d’avril

Jeudi 12 avril 2018, 10 h – 12 h 30

Gabriel Galvez Behar : La propriété scientifique et la naissance des organismes de recherche en France, 1939-1947.

Muriel Le Roux Usages et pratiques de la propriété scientifique entre 1960 et 2000 à l'ICSN du CNRS.

Séance de mai

Jeudi 17 mai 2018, 10 h – 12 h 30

José Beltran : Par les ordres du roi : Science outre-mer et état dans la France de Louis XIV.

Pascal Dubourg : titre à venir.

Organisateurs